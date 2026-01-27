Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS
Riwayat Pendidikan Lula Lahfah, Sempat Kuliah di UPH

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |13:51 WIB
Riwayat Pendidikan Lula Lahfah, Sempat Kuliah di UPH
Riwayat Pendidikan Lula Lahfah, Sempat Kuliah di UPH. (Foto: IG Lula Lahfah )
JAKARTA - Lula Lahfah semasa hidupnya pernah mengukuti Paket C. Pendidikan tersebut ditempuhnya setelah putus sekolah pada kelas 11. 

Lula sempat kuliah di Universitas Pelita Harapan (UPH) prodi Desain Komunikasi Visual (DKV). Sayangnya, kesibukan Lula sebagai selebgram, membuatnya sering absen di bangku kuliah. 
 
Untuk itu Lula memutuskan untuk tidak lanjut kuliah. "Aku ketinggalannya banyak banget. Akhirnya ya udah aku akhirnya milih mau di Sosmed aja fokusin di entertain," ujar Lula seperti dikutip dari akun YouTube, Selasa (27/1/2026)  

Pemakaman Lula Lahfah

(Pemakaman Lula Lahfah/Foto: IMG) 

Lula sempat mengisahkan, orangtuanya sempat bangkrut. Bahkan harus mengambil keputusan yang ekstrem, yakni tidak melanjutkan sekolah. 
 "Aku berhenti di kelas 11," ungkap Lula dikutip dari akun YouTube yb Selasa (27/1/2026).

Lula menjelaskan, saat itu dia mengalah karena sang Kakak yang sangat pintar tengah studi di luar negeri, yakni di Jerman. Meski kakaknya kuliah jalur beasiswa namun tetap membutuhkan living cost. 
 
"Kakakku kuliah di Jerman, jadi biaya ke sana tuh gede. Dia beasiswa, tapi tetap dong buat kehidupan dia juga tetap harus ngirim. Terus ya ngalah, jadi aku setop," kenang dia.

 

Kendati demikian Lula tetap lulus tingkat SMA melalui pendidikan kesetaraan. "Ada yang namanya Paket C," ujarnya. 

