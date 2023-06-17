Dukung Pelatihan Bahasa Inggris, Disdik: Lombok Tengah Pintu Masuk NTB

JAKARTA - Sebanyak 100 guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lombok Tengah (Lomteng) mendapatkan pelatihan bahasa Inggris English First (EF) Kids & Teens Indonesia.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lomteng mendukung kegiatan pelatihan bahasa Inggris yang berikan EF Kids & Teens Indonesia secara gratis tersebut.

"Kami ucapkan terima kasih apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada EF atas ikhtiarnya atas atensinya kepada kami yang sudah memfasilitasi dan ini gratis," ujar Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lomteng, Lalu Rupawan Jhoni di SMPN 1 Praya, Lomteng, Senin (17/6/2023).

BACA JUGA:

100 Guru SD dan SMP di Lomteng Dapatkan Pelatihan Bahasa Inggris

Lalu Rupawan bercerita bahwa pihaknya pernah dipanggil Bupati Lombok Tengah Pathul Bahri untuk membahas bagaimana cara meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang penguasaan Bahasa Inggris lantaran Lomteng merupakan pintu masuk di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Bahasa pengantar internasional ini adalah bahasa Inggris oleh karena itu kami tentu di Dinas Pendidikan sangat mendukung kegiatan seperti ini karena terus terang kemampuan berbahasa Inggris masyarakat kita itu masih sangat rendah," ujarnya.

Dia berharap, EF Kids & Teens Indonesia bisa memberikan pembelajaran yang inovatif kreatif yang didukung oleh Kurikulum Merdeka.

"Jadi guru akan lebih berkreasi dalam proses pembelajaran bahasa Inggris tidak berpaku kepada buku tes, tidak terpaku pada ruang kelas, tidak terpaku pada buku dan pena. Itulah harapan kita," ucap dia.

Lalu Rupawan juga berharap pendidikan bahasa Inggris EF Kids & Teens Indonesia bisa terus dikembangkan. Saat ini, lanjut dia, Lomteng memiliki 623 SD dan 218 SMP.

"Jadi peserta yang saat ini hanya 100 itu baru hanya seperdelapan dari jumlah guru kalau kita ambil satu-satu per sekolah," tuturnya.