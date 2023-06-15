UI Gandeng University of Birmingham Inggris, Perlebar Mitra Double Degree Fakultas Teknik

JAKARTA - Dalam memperlebar mitra double degree atau dua gelar akademik dalam satu studi, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) resmi menggandeng University of Birmingham, Inggris.

Dekan FTUI Prof Heri Hermansyah mengatakan, nantinya kolaborasi tersebut juga turut menjangkau program Magister atau Pascasarjana.

“FTUI dan University of Birmingham sepakat untuk membuka program double degree untuk mahasiswa program sarjana dan magister dengan pola 2+2, 1+1 dan 2+2+1," ujar Heri dalam keterangannya, Kamis (15/6/2023).

Heri menambahkan, kerjasama yang resmi ditandatangani dengan Professor Robin Mason, Pro-Vice-Chancellor (International), University of Birmingham ini sebagai salah satu langkah meningkatkan lulusan kelas dunia di Indonesia.

"Kolaborasi ini dilakukan untuk semakin meningkatkan kualitas program kelas internasional FTUI dengan menambahkan mitra-mitra universitas kelas dunia,” paparnya.

Pada artikulasi program sarjana double degree 2+2, lanjut Heri, mahasiswa akan menjalankan perkuliahan 2 tahun di FTUI dan 2 tahun di Birmingham untuk Program Sarjana.

Sementara pada artikulasi program magister double degree 1+1, mahasiswa menjalankan perkuliahan 1 tahun di FTUI dan 1 tahun di mitra untuk Program Magister.

"Nantinya, mahasiswa program double degree ini akan mendapatkan dua gelar dari UI dan University of Birmingham, baik gelar sarjana maupun magister," imbuhnya.