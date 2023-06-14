MNC Peduli dan MNC Land Gelar Edukasi Pengelolaan Sampah di SDN Caringin 3 Bogor

BOGOR - Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni lalu, MNC Peduli bekerjasama dengan MNC Land mengadakan kegiatan edukasi dan kreasi Ecobrick di SDN Caringin 3, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai pentingnya pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan.

Ecobrick merupakan konsep pengelolaan limbah yang kreatif dan ramah lingkungan. Dalam kegiatan ini, siswa-siswi diajarkan cara mengumpulkan sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang, seperti kemasan plastik bekas, botol minuman, dan lainnya.

Sampah-sampah plastik tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol dengan rapat dan padat, sehingga terbentuk Ecobrick yang kuat dan kokoh.

Selama kegiatan edukasi, para siswa juga diberikan penjelasan mengenai dampak buruk dari sampah plastik terhadap lingkungan, termasuk masalah pencemaran dan ancaman terhadap kehidupan hewan laut. Mereka juga diberikan pemahaman tentang pentingnya pengurangan sampah plastik dengan mempraktikkan cara membuat Ecobrick.

Setelah penjelasan teori, siswa-siswa diajak untuk berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan kreasi Ecobrick. Siswa-siswi dengan antusias dan kreativitas diarahkan menciptakan berbagai macam kreasi yang dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas sekolah dari Ecobrick yang mereka buat dari sampah plastik.

"Hari ini kegiatannya anak-anak diajarkan untuk memanfaatkan barang-barang melalui limbah plastik menjadi sesuatu yang berguna, jadi menjadi suatu karya," kata Kepala Sekolah SDN Caringin 3 Agustini kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).

Kegiatan seperti ini dinilainya sangat bermanfaat untuk siswa. Tidak hanya mengasah kreativitas, tetapi juga menumbuhkan rasa menjaga lingkungan.

"Kami mengharapkan karena kami melihat kegiatan ini sangat bermanfaat jadi tiap tahun diadakan, berlanjut gitu ke depannya. Terima kasih kepada MNC Land dan MNC Peduli yang telah mengadakan kegiatan ini karena anak anak menjadi lebih semangat jadi berkreatifitas, mengembangkan bakat anak," ungkapnya.