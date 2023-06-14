Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

MNC Peduli dan MNC Land Gelar Edukasi Pengelolaan Sampah di SDN Caringin 3 Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 14 Juni 2023 |14:26 WIB
MNC Peduli dan MNC Land Gelar Edukasi Pengelolaan Sampah di SDN Caringin 3 Bogor
Kegiatan MNC Peduli dan MNC Land di SD Caringin 3, Bogor/Foto: Putra Ramdhani
A
A
A

 

BOGOR - Dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni lalu, MNC Peduli bekerjasama dengan MNC Land mengadakan kegiatan edukasi dan kreasi Ecobrick di SDN Caringin 3, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai pentingnya pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan.

 BACA JUGA:

Ecobrick merupakan konsep pengelolaan limbah yang kreatif dan ramah lingkungan. Dalam kegiatan ini, siswa-siswi diajarkan cara mengumpulkan sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang, seperti kemasan plastik bekas, botol minuman, dan lainnya.

Sampah-sampah plastik tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol dengan rapat dan padat, sehingga terbentuk Ecobrick yang kuat dan kokoh.

 BACA JUGA:

Selama kegiatan edukasi, para siswa juga diberikan penjelasan mengenai dampak buruk dari sampah plastik terhadap lingkungan, termasuk masalah pencemaran dan ancaman terhadap kehidupan hewan laut. Mereka juga diberikan pemahaman tentang pentingnya pengurangan sampah plastik dengan mempraktikkan cara membuat Ecobrick.

Setelah penjelasan teori, siswa-siswa diajak untuk berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan kreasi Ecobrick. Siswa-siswi dengan antusias dan kreativitas diarahkan menciptakan berbagai macam kreasi yang dapat dimanfaatkan sebagai fasilitas sekolah dari Ecobrick yang mereka buat dari sampah plastik.

"Hari ini kegiatannya anak-anak diajarkan untuk memanfaatkan barang-barang melalui limbah plastik menjadi sesuatu yang berguna, jadi menjadi suatu karya," kata Kepala Sekolah SDN Caringin 3 Agustini kepada wartawan, Rabu (14/6/2023).

Kegiatan seperti ini dinilainya sangat bermanfaat untuk siswa. Tidak hanya mengasah kreativitas, tetapi juga menumbuhkan rasa menjaga lingkungan.

"Kami mengharapkan karena kami melihat kegiatan ini sangat bermanfaat jadi tiap tahun diadakan, berlanjut gitu ke depannya. Terima kasih kepada MNC Land dan MNC Peduli yang telah mengadakan kegiatan ini karena anak anak menjadi lebih semangat jadi berkreatifitas, mengembangkan bakat anak," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/65/3130432/mnc_peduli-zvlO_large.jpg
Dukung Pejuang Kanker, Peserta Fun Run Miles for Miracles: Berlari Sambil Berdonasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088197/alasan-mnc-peduli-kkp-hingga-forjukafi-bagikan-kacamata-gratis-ke-1-000-anak-di-jakarta-sdUPLp2Ty3.jpg
Alasan MNC Peduli, KKP hingga Forjukafi Bagikan Kacamata Gratis ke 1.000 Anak di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/624/3003567/hardiknas-mnc-sekuritas-bersama-mnc-peduli-gelar-csr-vYBRmyddAr.jpg
Hardiknas, MNC Sekuritas Bersama MNC Peduli Gelar CSR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/624/2830711/mnc-land-gelar-edukasi-ecobrick-di-sdn-caringin-3-pegiat-seni-bentuk-kepedulian-lingkungan-rPo43pv0t9.jpg
MNC Land Gelar Edukasi Ecobrick di SDN Caringin 3, Pegiat Seni: Bentuk Kepedulian Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/02/624/2719199/salurkan-bantuan-korban-gempa-cianjur-ini-harapan-wali-murid-siswa-sekolah-regina-pacis-jvX9BBEnDG.jpg
Salurkan Bantuan Korban Gempa Cianjur, Ini Harapan Wali Murid Siswa Sekolah Regina Pacis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/02/624/2719194/dipercayai-sekolah-regina-pacis-jakarta-soal-bantuan-gempa-cianjur-mnc-peduli-langsung-kami-salurkan-juOHz3zlkt.jpg
Dipercayai Sekolah Regina Pacis Jakarta soal Bantuan Gempa Cianjur, MNC Peduli: Langsung Kami Salurkan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement