Hari Ini Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap 2 Dibuka, Ini Syaratnya!

JAKARTA - Pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tahap 2 dibuka mulai hari ini, Jumat (9/6/2023). Pendaftaran LPDP tahap 2 ini akan dibuka hingga 9 Juli 2023.
Para calon peserta dapat mempersiapkan sejumlah hal untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak LPDP. Adapun, persyaratan umum untuk mendaftar beasiswa LPDP adalah sebagai berikut:
- Pendaftar telah lulus program D4/S1 atau S2 dari perguruan tinggi yang terakreditasi
- Tidak sedang menempuh studi degree/non-degree tingkat S2 maupun S3
- Pendaftar wajib mengisi profil pendaftaran secara lengkap
- Pendaftar tidak sedang mendaftar, menerima, atau akan menerima beasiswa lain
- Calon pendaftar lulusan luar negeri, wajib melampirkan hasil penyetaraan ijazah dan konversi Indeks
- Prestasi Kumulatif (IPK)
- Pendaftar wajib menandatangani surat pernyataan
- Pendaftar program S3 wajib memiliki proposal penelitian
- Pendaftar wajib menuliskan komitmen kembali ke Indonesia, rencana pascastudi, dan rencana kontribusi setelah menyelesaikan studi
Cara Daftar Beasiswa LPDP 2023:
1. Buat Akun LPDP
- Buka https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/
- Pilih Masuk ke bagian "Beasiswa LPDP"
- Buat akun
- Isi dan melengkapi form pendaftaran yang tersedia
- Jika form telah terisi dengan benar, klik "Buat Akun"
- Setelah pendaftaran selesai, pendaftar perlu memverifikasi akun LPDP.
Langkah verifikasi akun LPDP:
- Buka link verifikasi pada email aktif yang telah didaftarkan
- Klik "Verifikasi Akun"
- Jika akun telah berhasil diverifikasi, lalu login akun ke laman https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/ dengan menggunakan email dan password yang didaftarkan
2. Mengisi data diri dan keluarga
- Login akun
- Isi profil data diri dan keluarga
- Setelah itu, pendaftar bisa melihat, mengubah, atau melengkapi informasi terkait identitas diri dan identitas keluarga
- Jika informasi data sudah lengkap dan benar, klik "OK"
- Klik tombol "Verifikasi Nomor WhatsApp" pada bagian nomor handphone
- Klik tombol "KIRIM OTP"
- Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui WA
- Klik "Validasi"
- Sistem akan menampilkan informasi jika verifikasi nomor HP telah berhasil