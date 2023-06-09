Hari Ini Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap 2 Dibuka, Ini Syaratnya!

JAKARTA - Pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tahap 2 dibuka mulai hari ini, Jumat (9/6/2023). Pendaftaran LPDP tahap 2 ini akan dibuka hingga 9 Juli 2023.

Para calon peserta dapat mempersiapkan sejumlah hal untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak LPDP. Adapun, persyaratan umum untuk mendaftar beasiswa LPDP adalah sebagai berikut:

- Pendaftar telah lulus program D4/S1 atau S2 dari perguruan tinggi yang terakreditasi

- Tidak sedang menempuh studi degree/non-degree tingkat S2 maupun S3

- Pendaftar wajib mengisi profil pendaftaran secara lengkap

- Pendaftar tidak sedang mendaftar, menerima, atau akan menerima beasiswa lain

- Calon pendaftar lulusan luar negeri, wajib melampirkan hasil penyetaraan ijazah dan konversi Indeks

- Prestasi Kumulatif (IPK)

- Pendaftar wajib menandatangani surat pernyataan

- Pendaftar program S3 wajib memiliki proposal penelitian

- Pendaftar wajib menuliskan komitmen kembali ke Indonesia, rencana pascastudi, dan rencana kontribusi setelah menyelesaikan studi

Cara Daftar Beasiswa LPDP 2023:

1. Buat Akun LPDP

- Buka https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/

- Pilih Masuk ke bagian "Beasiswa LPDP"

- Buat akun

- Isi dan melengkapi form pendaftaran yang tersedia

- Jika form telah terisi dengan benar, klik "Buat Akun"

- Setelah pendaftaran selesai, pendaftar perlu memverifikasi akun LPDP.

Langkah verifikasi akun LPDP:

- Buka link verifikasi pada email aktif yang telah didaftarkan

- Klik "Verifikasi Akun"

- Jika akun telah berhasil diverifikasi, lalu login akun ke laman https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/ dengan menggunakan email dan password yang didaftarkan

2. Mengisi data diri dan keluarga

- Login akun

- Isi profil data diri dan keluarga

- Setelah itu, pendaftar bisa melihat, mengubah, atau melengkapi informasi terkait identitas diri dan identitas keluarga

- Jika informasi data sudah lengkap dan benar, klik "OK"

- Klik tombol "Verifikasi Nomor WhatsApp" pada bagian nomor handphone

- Klik tombol "KIRIM OTP"

- Masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui WA

- Klik "Validasi"

- Sistem akan menampilkan informasi jika verifikasi nomor HP telah berhasil