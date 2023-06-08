Biaya kuliah Universitas Udayana Jalur Mandiri 2023

JAKARTA-Simak biaya kuliah Universitas Udayana jalur mandiri 2023 bagi mahasiswa berbeda dengan jalur SNBP dan SNBT.

Selain membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), calon mahasiswa jalur mandiri Universitas Udayana juga dikenai biaya Iuran Pengembangan Institusi (SPI). Adapun besaran IPI di Universitas Udayana ini dibagi ke dalam empat kelompok mulai dari Rp 0 hingga Rp. 180.000.000.

Simak biaya kuliah Universitas Udayana jalur mandiri 2023 dibuka pada tanggal 22 Mei 2023 hingga 26 Juni 2023. Adapun untuk pendaftaran, calon mahasiswa dikenai biaya sebesar Rp 450.000.

Setelah dinyatakan lulus dan mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM), mahasiswa diwajibkan untuk membayar biaya pendidikan meliputi UKT dan IPI dengan Rincian sebagai berikut:

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis

-D3 Akuntansi

UKT : Rp 500.000 - Rp 4.000.000

IPI : Rp 0

D3 Perpajakan

UKT : Rp 500.000 - Rp 4.000.000

IPI : Rp 0 -

-S1 Akuntansi

UKT : Rp 500.000 - Rp 6.000.000

IPI : Rp 0 - Rp 50.000.000