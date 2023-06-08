Tahukah Kamu, Apakah Ikan Pernah Merasa Haus?

JAKARTA- Apakah ikan merasa haus menarik dikulik. Meski ikan hidup di dalam air, namun pada kenyataannya ikan tetap membutuhkan air untuk masuk ke dalam tubuhnya.

Apakah karena mereka haus? jawabannya adalah tidak. Dilansir dari The Naked Scientist, Kamis (8/6/2023) ada tiga jenis ikan di dunia ini, yaitu ikan air tawar, air payau dan air laut.

Ikan air tawar tidak minum sama sekali, namun mereka tetap membutuhkan air untuk masuk ke dalam tubuhnya. Ikan tawar cenderung akan menyerap air melalui insang agar bisa masuk ke dalam tubuhnya.

Beda halnya dengan ikan air laut justru kehilangan air melalui insangnya. Hal ini karena konsentrasi air laut lebih tinggi dari konsentrasi darah mereka. Dan untuk mengatasi hal tersebut, ikan air laut akan minum banyak air.

Namun meski begitu, ikan tetap tidak merasakan haus. Hal ini karena proses minum yang dilakukan air laut dilakukan secara terus menerus setiap kali mereka membutuhkan air.