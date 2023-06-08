Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Tahukah Kamu, Apakah Ikan Pernah Merasa Haus?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |11:57 WIB
Tahukah Kamu, Apakah Ikan Pernah Merasa Haus?
Ilustrasi (Foto:Cuteness)
A
A
A

JAKARTA- Apakah ikan merasa haus menarik dikulik. Meski ikan hidup di dalam air, namun pada kenyataannya ikan tetap membutuhkan air untuk masuk ke dalam tubuhnya.

Apakah karena mereka haus? jawabannya adalah tidak. Dilansir dari The Naked Scientist, Kamis (8/6/2023) ada tiga jenis ikan di dunia ini, yaitu ikan air tawar, air payau dan air laut.

Ikan air tawar tidak minum sama sekali, namun mereka tetap membutuhkan air untuk masuk ke dalam tubuhnya. Ikan tawar cenderung akan menyerap air melalui insang agar bisa masuk ke dalam tubuhnya.

Beda halnya dengan ikan air laut justru kehilangan air melalui insangnya. Hal ini karena konsentrasi air laut lebih tinggi dari konsentrasi darah mereka. Dan untuk mengatasi hal tersebut, ikan air laut akan minum banyak air.

Namun meski begitu, ikan tetap tidak merasakan haus. Hal ini karena proses minum yang dilakukan air laut dilakukan secara terus menerus setiap kali mereka membutuhkan air.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187162//ikan-bLvG_large.jpg
Ini Syarat Produk Perikanan RI Tembus Pasar Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/298/3185509//ikan-ag2p_large.jpg
Hari Ikan Nasional, Ini 5 Manfaat Ikan bagi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/482/3184939//mediterania-szyt_large.jpg
Pola Makan Mediterania yang Terkenal di Dunia Bisa Perpanjang Usia, Rahasianya Ada 6!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184279//ikan-d9w0_large.jpg
KKP Ajak Masyarakat Jadikan Makan Ikan Gaya Hidup dan Investasi Generasi Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/298/3181156//ayam-6ehl_large.jpg
Lebih Sehat Ayam atau Ikan? Ini Jawabannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180787//mbg-IjYm_large.jpg
KKP Bekali SPPG Cara Olah Ikan untuk MBG
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement