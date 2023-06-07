Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Meski Sudah Menjadi Bintang, Putri Ariani Tetap Rendah Hati di Sekolah

Erfan Erlin , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |20:42 WIB
Meski Sudah Menjadi Bintang, Putri Ariani Tetap Rendah Hati di Sekolah
A
A
A

BANTUL - Putri Ariani, memukau dunia dengan suara emasnya. Dengan suaranya yang merdu ketika menyanyikan lagunya sendiri, dia berhasil mendapatkan Golden Buzzer dari Juri American Got Talent.

Gadis kelahiran 31 Desember 2025 ini ternyata adalah siswa kelas 11 di SMKN 2 Kasihan Bantul atau yang dikenal Sekolah Menengah Musik (SMM). Bocah ini adalah salah satu dari dua murid tuna netra di sekolah tersebut.

Bocah ini ternyata memiliki segudang prestasi yang patut dibanggakan. Selain mampu membuka mata dunia dalam ajang pencarian bakat American Got Talent, dia ternyata juga pernah meraihnya tahun 2014 yang lalu.

Kepala SMK N 2 Kasihan Bantul, Agus Suranto mengatakan meskipun sudah mendulang prestasi dan sudah menjadi 'artis' namun tak lantas membuat Putri tinggi hati alias sombong. Bocah kelahiran Riau ini tetap rendah hati dan menganggap sama dengan temannya yang lain.

"Pokoknya dia tidak menganggap dirinya spesial. Tidak star sindrom istilahnya,"kata dia.

Ketika di sekolah, tambahnya, Putri tetap berperilaku biasa sama seperti teman-temannya yang lain. Putri selalu rendah hati dan tidak suka mencari perhatian. Tetapi banyak kawan-kawannya yang menaruh simpati terhadap Putri.

Halaman:
1 2
Telusuri berita edukasi lainnya
