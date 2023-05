JAKARTA - Okezone menggelar acara Okezone Goes to Campus. Acara kali ini digelar kampus UPN Veteran Jakarta, Rabu (31/5/2023) dengan dihadiri mahasiswa dari seluruh fakultas UPN Veteran Jakarta.

Okezone Goes to Campus kali ini mengusung tema "Era Digital Ekonomi, Startup Masuh Cerahkah?". Acara ini menghadirkan 3 pembicara, yaitu Global Radio Lead & Communication Coach, Hilbram Dunar; Head of Social Media MNC Portal Indonesia, Royandi Hutasait; dan Dosen FEB UPN Veteran Jakarta, Dr Miguna Astuti.

Kegiatan ini juga dihadiri Rektor UPN Veteran Jakarta, Antar Venus dan Direktur Pemberitaan MNC Portal, Yadi Hendriana.

Acara ini dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan kata sambutan dari rektor UPN Veteran Jakarta, Antar Venus.

Antar Venus mengatakan, kewirausahaan menjadi bagian dari visi UPN Veteran Jakarta. UPN Veteran Jakarta saat ini juga telah membangun ekosistem ekonomi digital dalam bidang makanan.

"Kewirausahaan menjadi bagian dari visi kita dan aspek kewirausahaan menjadi bagian di dalamnya. Kita sudah mulai membangun ekosistem ekonomi digital, salah satunya seperti yang ada sekarang. Salah satu startup yang dijalankan oleh UPN Veteran Jakarta saat ini ada di bidang makanan. Oleh karena itu, acara ini bisa memperkokoh visi kita untuk menciptakan startup ekonomi," tuturnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mahasiswa mengenai kegiatan ekonomi digital dan startup.

