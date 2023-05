SOLO - Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta bersama School of Government Universiti Utara Malaysia (UUM) menyelenggarakan kegiatan International Guest Lecture.

Kegiatan International Guest lecture mengusung tema “Leadership Style in Public University to Foster International Research Network Lesson Learned From Indonesia and Malaysia”.

BACA JUGA:

Adapun, acara tersebut diselenggarakan secara luring bertempat di Aula Lantai 2 Gedung M. Sartono FISIP UNS dan daring melalui Zoom Meeting pada Senin (29/5/2023).

Kegiatan ini dibuka oleh Rektor UNS yang diwakili Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.

BACA JUGA:

“Penyelenggaraan kegiatan International Guest Lecture merupakan bentuk kerja sama riset yang dijalin antara FISIP UNS dengan School of Government UUM. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini harapannya dapat mengembangkan kerja sama riset untuk mendukung proses internasionalisasi,” ujar Prof. Yunus.

Pada kesempatan tersebut, dihadirkan dua pembicara yaitu Prof. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si. selaku Dekan FISIP UNS dan Assoc. Prof. Dr. Halimah Abdul Manaf selaku Dekan School of Government UUM. Selama keberlangsungan acara dipandu oleh Dr. Faizatul Ansoriyah, S.Sos., M.Si.

Prof. Ismi selaku Dekan FISIP UNS memaparkan tentang bagaimana kepemimpinan dapat menumbuhkan jaringan riset internasional dan bagaimana cara menumbuhkan jaringan riset internasional. Beliau mengatakan bahwa beberapa penelitian terdahulu menunjukkan kepemimpinan menjadi faktor sentral untuk mendorong terciptanya jaringan riset internasional yang kuat.

Hal ini disebabkan karena seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk setiap sivitas akademik dalam melakukan penelitian serta memfasilitasi terjadinya berbagai peluang kerja sama. Sebagaimana istilah “Corporate Environments Impact Individual Creativity”.

“Kita telah sepakat bahwa kerja sama riset internasional adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan sebagai universitas agar tetap exist dan memberikan dampak di era internasionalisasi perguruan tinggi yang secara khusus selama dua dekade terakhir masih terjadi di negara-negara ASEAN. Selain mendorong proses tersebut, kerja sama riset internasional ini juga dapat memberikan manfaat-manfaat lain dalam bidang pendidikan tinggi,” papar Prof Ismi

Follow Berita Okezone di Google News

Lebih lanjut, pembicara kedua, Assoc. Prof. Dr. Halimah Abdul Manaf selaku Dekan School of Government UUM memaparkan mengenai Leadership Style in Higher Education dan How is Distributive Leadership Practiced To Foster International Research Network?. “Budaya organisasi di antaranya, saling percaya, kebebasan berpendapat, pengambilan keputusan kolektif, kerja sama. Untuk praktik kepemimpinan yaitu pengembangan profesional, peluang kepemimpinan dan menyediakan pemimpin masa depan,” pungkas Prof. Halimah. Setelah pemaparan materi dari para narasumber, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan peserta luring dan daring. Kemudian ditutup dengan sesi foto bersama.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.