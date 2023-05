SOLO - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mewisuda sebanyak 752 wisudawan, pada wisuda periode III tahun 2023. Wisuda ini berlangsung di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Sabtu (27/5/2023).

Sebanyak 752 wisudawan tersebut terdiri atas 19 wisudawan Sekolah Pascasarjana, 25 wisudawan Fakultas Ilmu Budaya (FIB), 45 wisudawan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), 65 wisudawan Fakultas Hukum (FH), 78 wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), 74 wisudawan Fakultas Kedokteran (FK).

Lalu sebanyak 54 wisudawan Fakultas Pertanian (FP), 62 wisudawan Fakultas Teknik (FT), 177 wisudawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), 22 wisudawan Fakultas Keolahragaan (FKOR), 35 wisudawan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), 6 wisudawan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), 55 wisudawan Sekolah Vokasi (SV), 13 wisudawan Fakultas Psikologi (FPsi), 9 wisudawan Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data (FATISDA), dan 13 wisudawan Fakultas Peternakan (FP).

Dalam laporannya, Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Ahmad Yunus, menyebutkan bahwa dari sebanyak 752 wisudawan, 242 wisudawan lulus mendapatkan gelar predikat ‘cumlaude’ atau dengan pujian.

“Selain itu, terdapat lulusan dengan capaian-capaian yang luar biasa, seperti lulusan tercepat program doktor atas nama Kokom Komariah dari Program Studi (Prodi) S-3 Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia dengan lama studi 2 tahun 7 bulan. Lulusan doktor termuda diraih oleh Suci Faniandari dari Prodi S-3 Fisika yang lulus pada usia 26 tahun 2 bulan,” ujar Yunus dalam keterangannya.

Kemudian pada jenjang magister, lulusan tercepat diraih oleh Slamet Rahman Raharjo dari Prodi S-2 Teknik Sipil dengan lama studi 1 tahun 6 bulan. Lalu, lulusan termuda diraih oleh Aulia Siti Nur Rahmah dari Prodi S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat yang lulus pada usia 23 tahun 4 bulan.

“Sementara itu, pada jenjang sarjana lulusan tercepat diraih oleh Shoffan Mujahid dari Prodi S-1 Ekonomi Pembangunan dengan lama studi 3 tahun 5 bulan. Kemudian lulusan termuda diraih oleh Ambar Cahyaningrum dari Prodi S-1 Pendidikan Teknik Bangunan (PTB) dengan usia sampai saat lulus 20 tahun,” lanjutnya.

Selanjutnya lulusan tercepat dan termuda pada program diploma IV adalah Afninda Sholeha Ayu Wulandari dari Prodi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan lama studi 4 tahun 6 bulan dan usia sampai saat lulus 22 tahun 4 bulan. Lulusan tercepat program diploma III diraih oleh Errico Sebastian Prabowo dari Prodi D-III Teknik Sipil dengan lama studi 3 tahun. Selanjutnya, lulusan termuda program diploma III diraih oleh Farida Nur Kholisa dari Prodi D-III Usaha Perjalanan Wisata dengan usia sampai saat lulus 19 tahun 8 bulan.

Dalam sambutannya, Rektor UNS, Jamal Wiwoho, menyampaikan selamat dan apresiasi atas kelulusan para wisudawan periode III UNS.

“Perlu saya sampaikan, mulai bulan Mei 2023 ini, saya bersama pimpinan Organ UNS telah mengambil kebijakan untuk menyelenggarakan upacara wisuda setiap bulanya. Hal ini dilakukan, semata-mata demi memberikan kesempatan bagi lulusan UNS agar segera bisa memperoleh ijazahnya untuk digunakan diberbagai kepentingan. Dan pada hari ini UNS mewisuda sebanyak 752 wisudawan, saya ucapkan selamat dan sukses atas keberhasilanya menyelesaikan studinya,” paparnya.

Oleh karena itu, Rektor UNS turut berpesan meminta kepada semua lulusan UNS agar memiliki keberanian untuk menemukan cara diluar yang tidak biasa atau thinking out of the box, sehingga kalian mau tidak mau harus memiliki kreativitas dalam menemukan ide-ide baru, dan inovatif dalam mencari cara-cara baru untuk mengatasi permasalahan yang ada.

“Lebih lanjut, saya percaya dan optimis jika alumnus UNS dengan keragaman potensi yang dimilikinya akan mampu mengeksplorasi ilmu dan keterampilanya untuk kepentingan kemajuan peradaban bangsa kearah yang lebih baik,” pungkasnya.