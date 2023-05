JAKARTA- Terdapat 7 kampus terbaik di Asia 2023 versi QS World University Rankings ini menawarkan pendidikan berkualitas tinggi dan fasilitas yang canggih.

Degan berkuliah di universitas terbaik, mahasiswa dapat lebih mempersiapkan diri membangun karir dalam bidang yang diminati. Bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di universitas ternama dapat mendaftarkan diri di beberapa kampus terbaik di Asia.

Berikut 7 kampus terbaik di Asia 2023 versi QS World University Rankings:

1. National University of Singapore (NUS) - Singapura

Peringkat dunia: 11

National University of Singapore adalah kampus terbaik di Asia. Universitas ini menggunakan sistem modular antara pendidikan Inggris dan Amerika. Dengan begitu mahasiswa dapat menentukan sendiri perkuliahan sesuai dengan minat.

2. Peking University - Beijing, China

Peringkat dunia: 12

Kampus terbaik kedua seasia dipegang oleh Peking University dari Beijing, China. Peking University memiliki fasilitas penelitian sains dan humaniora yang memadai dan juga bekerjasama dengan Beijing Medical University.

3. Tsinghua University - Beijing, China

Peringkat dunia: 14

China juga memiliki Tsinghua University sebagai universitas terbaik di Asia. Universitas Tsinghua menawarkan 29 jurusan sarjana dan pascasarjana. Universitas ini juga menyediakan program beasiswa.

4. Nanyang Technological University Singapore - Singapura

Peringkat dunia: 19

Universitas yang berada di Singapura ini memiliki fasilitas belajar modern. Para pelajar dan staff dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada untuk keberlangsungan pendidikan.

5. The University of Hong Kong - Hong Kong

Peringkat dunia: 21

The University of Hong Kong sudah berdiri sejak zaman imperialisme Jepang. Kampus ini memiliki 10 fakultas dengan berbagai program studi. Diperkirakan mahasiswa universitas The University of Hong Kong mencapai 30.000 orang.

6. The University of Tokyo - Tokyo, Jepang

Peringkat dunia: 23

The University of Tokyo menyediakan 10 fakultas dengan berbagai program studi. Universitas ini telah banyak melahirkan ilmuwan hebat yang telah meraih penghargaan Nobel.

7. Seoul National University (SNU) - Korea Selatan

Peringkat dunia: 29

Seoul National University merupakan universitas pertama yang ada di Korea Selatan. Hingga saat ini Seoul National University menjadi tujuan calon mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan.

Demikian 7 kampus terbaik di Asia 2023 versi QS World University Rankings.