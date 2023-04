JAKARTA - Membaca bisa menjadi kegiatan alternatif yang dilakukan saat senggang. Namun, alangkah lebih baiknya apabila meluangkan waktu untuk membaca. Bukan menunggu waktu luang.

Bagi beberapa orang membaca buku sama seperti membiarkan pikirannya berimajinasi atau berpikir luas sesuai dengan buku yang dibaca.

Beberapa buku memiliki jejak kesuksesan. Bahkan kesuksesan itu sudah terukir sejak awal publikasi sampai saat ini. Ada pula buku yang mencetak rekor menjadi buku paling banyak dibaca di dunia.

Yuk, simak deretan buku yang paling banyak dibaca di dunia selain Injil dan Al-Quran.

Quotations From Chairman Mao Tse-Tung

Quotations From Chairman Mao Tse-Tung termasuk buku yang paling banyak dibaca. Dalam 50 tahun terakhir, buku ini sudah terjual lebih dari 800 juta copy.

Buku ini berisi pernyataan dari pidato dan tulisan Mao Zedong, seorang mantan Ketua Partai Komunis Tiongkok. Diterbitkan pada tahun 1964, buku ini terdiri dari 427 kutipan yang disusun menjadi 33 bab.

Harry Potter

Karya J.K Rowling ini sudah dirilis sejak 1990-an. Buku ini sudah menyebar ke seluruh dunia dan dicetak lebih dari 500 juta copy.

Buku ini pun dijadikan film. Hal itu semakin mempertahankan kesuksesan Harry Potter dan menjadikan film Harry Potter sebagai salah satu film yang banyak ditonton hingga saat ini.

The Lord of The Ring

Buku The Lord of The Ring merupakan novel fiksi yang terkenal karya J.R.R Tolkien. Buku ini sudah terjual sekitar 150 juta copy di seluruh dunia, sejak dipublikasikan pada tahun 1954.

The Alchemist Buku The Alchemist karya Paulo Coelho dipublikasi pada tahun 1988. Sejak itu, telah terjual sebanyak 180 juta copy dan termasuk ke salah satu buku yang paling banyak dibaca di dunia. Buku ini sudah diterjemahkan ke 80 bahasa berbeda. Buku yang aslinya ditulis dalam bahasa Portugis ini bercerita mengenai pemuda yang terus bermimpi mengenai sumur berisi harta karun. BACA JUGA: Sejarah Hari Buku Sedunia 23 April The Da Vinci Code Buku bertajuk The Da Vinci Code juga termasuk buku yang paling banyak dibaca. Buku yang diterbitkan pada 2003 ini mengisahkan tentang pencarian Holy Grail oleh seorang ahli simbol lulusan Universitas Harvard bernama Robert Langdon dan ahli kriptologi Sophie Neveu. Buku yang ditulis oleh Dan Brown ini telah terjual 80 juta copy di seluruh dunia. Pada 2006, film layar lebar yang diangkat dari novel ini rilis dan diberi judul yang sama.

