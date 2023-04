JAWA BARAT - Setelah melalui proses yang ketat, Shakira Amirah berhasil terpilih sebagai Mahasiswa Berprestasi (Mapres) Universitas Indonesia tahun 2023. Shakira merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran UI.

Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik UI Amelita Lusia, mengatakan Shakira akan mewakili UI dalam seleksi mahasiswa berprestasi tingkat nasional.

"Dengan pencapaian tersebut, Shakira akan menjadi wakil UI dalam seleksi mahasiswa berprestasi tingkat nasional, bersaing dengan para mahasiswa berprestasi dari perguruan tinggi se-Indonesia, pada Mei-Juli 2023," kata Lusia di Depok, Jumat (14/4/2023) dikutip Antara.

Lusia mengungkap Shakira terpilih setelah melalui proses seleksi dan penilaian yang ketat dengan indikator gagasan kreatif/produk inovatif, kemampuan Bahasa Inggris, capaian unggulan dan CV, serta tes psikologi.

Sebelum terpilih menjadi Mapres UI, Shakira sebelumnya terpilih menjadi Mapres FKUI bersaing dengan para mahasiswa berprestasi yang berasal dari seluruh fakultas di UI.

Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UI Abdul Haris dihadiri oleh Direktur Kemahasiswaan Abdul Munir., serta para Kasubdit Direktorat Kemahasiswaan UI.

Selain predikat sebagai Mahasiswa Berprestasi Utama UI, Shakira juga meraih 3 penghargaan lainnya yaitu sebagai Mapres Rumpun Ilmu Kesehatan Terbaik, Mapres dengan Capaian Unggulan Terbaik, dan Mapres dengan Gagasan Kreatif/Produk Inovatif Terbaik.

Shakira mengungkapkan rasa syukur dan bahagia atas pencapaian yang diraih. Ia mengungkap kunci keberhasilannya menjadi Mapres UI.

“Work hard, stay focused, and trust in God’s plan for your life, saya memegang quote ini dan percaya bahwa sebagai manusia hanya bisa bekerja keras dan memberikan yang terbaik, sedangkan hasil yang nanti diterima dan keputusan terbaik sudah ditentukan oleh Allah,” ucapnya.