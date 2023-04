JAKARTA - Ryura Assyifa Ramadhina, berhasil menyedot perhatian. Siswi SMA Pradita Dirgantara itu diterima di 10 universitas top dunia.

Kemampuan Ryura menembus 10 universitas dunia itu mematahkan ranking siswa sebelumnya yakni lolos ke 7 kampus.

BACA JUGA:

Lalu, siapa sebenarnya Ryura Assyifa Ramadhina?

Kepala Humas SMA Pradita Dirgantara, Nanang Sari Atmanto, mengatakan Ryura berhasil diterima di 10 kampus luar negeri yang tersebar dari Australia hingga Kanada.

Ia mengungkap sebenarnya Ryura mampu ikut Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dari SMA Pradita Dirgantara. Siswa eligible SNBP adalah siswa yang memenuhi syarat baik prestasi akademik maupun non akademik untuk mengikuti SNBP. Namun, ia memilih untuk lanjut studi di luar negeri.

“Ryura ini siswa kelas XII. Dia masuk di daftar eligible SNBP dari SMA Pradita Dirgantara. Namun, Ryura nda ambil, karena lebih pilih study abroad,” ujar Nanang dilansir dari laman SMA Dirgantara, Rabu (5/4/2023).

Bagi pecinta Agnez Mo, Ryura bukanlah sosok yang asing. Sebab, ia dikenal memiliki prestasi di dunia tarik suara. Bahkan ia salah satu kontestan The Voices Kids 2018.

Setelah menyanyikan lagu All Falls Down, Siswa asal Solo itu ditarik menjadi murid Agnez Monica atau Agnez Mo. Ryura bertahan hingga babak battle rounds.

Berikut ini 10 Kampus Top Dunia yang berhasil Ryura Tembus

1. Program Aerospace Engineering di Monash University.

2. Aeronautical Engineering di University of Sydney.

Follow Berita Okezone di Google News

3. Aerospace Science Engineering di University of California (UC) Davis.

4. Program Environmental Science di Wageningen University and Research (WUR).

5. Program Mechanical Engineering di The University of Western Australia.

6. Program Studies in Mathematical and Physical Sciences di Univeristy of Toronto.

7. Program Co-Op Mathematics di University of Toronto kampus Scarborough.

8. Program Mechanical Engineering di University of Toronto.

9. Program Mechanical Engineering di Queensland University.

10. Program Bachelor of Applied Science di The University of British Columbia (UBC).