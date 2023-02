JAKARTA - Berikut ini adalah 5 tips lolos SNBT 2023 agar bisa meraih perguruan tinggi negeri (PTN) impianmu dengan mulus.

Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tahun ini akan segera dimulai. Para siswa akan mulai bersiap bersaing masuk ke PTN impiannya terlebih lagi ini adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang sangat ketat.

Di SNBT nanti, siswa tidak lagi diuji melalui Tes Kompetensi Akademik di UTBK melainkan akan menghadapi Tes Poteson Skolastik (TPS) pada bulan Mei 2023 mendatang.

SNBT sendiri merupakan nama perubahan yang sebelumnya dikenal SBMPTN. Saat SBMPTN 2022, tingkat ketetatan juga sudah terlihat, pasalnya dari 800.852 pendatfar, hanya 192.810 peserta yang lolos SBMPTN 2022.

Artinya, hanya 24,07% saja presentase calon mahasiswa baru di PTN melalui SBMTPN.

Lalu bagaimana mengatasi keketatan ini? Dikutip dari Sindonews simak tips-tipsnya berikut ini!

1. Petakan dulu peluang masuk jurusan dan PTN yang diinginkan

Untuk awal mula, bisa mencoba dulu memetakan peluang-peluang dari PTN impian dan jurusan yang diinginkan.

Seperti daya tampung yang tersedia, jumlah peminat, dan jumlah yang diterima di jurusan dan PTN yang diinginkan.

Pertimbangkan apakah kira-kira pelang lolos SNBT 2023 akan lebih besar di PTN impian atau malah di PTN lain.

Bandingkan keduanya, dan pilihlah yang mana bisa menjadi pilihan pertama atau kedua.

2. Riset

Jangan lupa untuk riset dan mencari tahu bagaimana sistem ujian di SNMBP. Karena UTBK mengalami perubahan materi karena TKA dihapuskan.

Nama seleksi juga berubah dari SBMPTN ke SNBT. Jalur masuk kuliah melalui tes saat ini fokusnya pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah yaitu TPS.

3. Pahami konsep materi ujian

Memang, salah satu cara supaya bisa lolos UTBK adalah dengan mengikuti Try Out. Namun bukan ini satu-satunya cara agar kita lolos SNBT dengan mudah.

Apalagi, UTBK 2023 bakal mengujikan TPS saja, yang mengukur kemampuan kognitif kita.

Artinya, kemampuan kita untuk menalar secara umum dan memahami konteks amat diperlukan dan keduanya tak bisa kita kuasai hanya dengan berlatih soal dan mengikuti Try Out UTBK.

4. Rajin ikuti try out

Try Out adalah proses kita belajar melalui soal-soal latihan yang disusun menyerupai soal-soal dalam ujian yang sesungguhnya, dalam hal ini UTBK.

Sekali lagi, TPS yang akan datang bakal berbeda dari TPS di tahun-tahun sebelumnya.

Kalian tidak bisa lagi belajar menggunakan buku latihan soal yang "diwariskan" oleh kakak atau teman dari UTBK tahun lalu.

5. Cermati perolehan nilai dan try out

Manfaat lain mengikuti Try Out UTBK yang tak kalah penting adalah mengetahui nilai ujian.

Mungkin kamu bertanya-tanya nih, apakah Try Out masuk nilai rapor di sekolah? Apakah nilai try out mempengaruhi kelulusan? Jawabannya tidak.

Kalau begitu, apakah nilai Try Out itu penting? Nilai Try Out UTBK murni menunjukkan prediksi skor yang dapat kamu peroleh bila nanti mengikuti UTBK.

Tentu saja, prediksi ini bisa berbeda dari nilai UTBK yang sesungguhnya karena soal-soal UTBK juga takkan sama persis dengan soal-soal Try Out.

Namun lantaran karakteristik dan tingkat kesulitan soal keduanya cenderung mirip, biasanya kita dapat memprediksi berapa nilai UTBK nanti berdasarkan nilai-nilai Try Out UTBK yang sudah diikuti sebelumnya.

Jika bisa memperoleh nilai UTBK yang berhasil lolos di jurusan incaranmu dari SBMPTN sebelumnya, kamu bakalan dapat membandingkannya dengan nilai-nilai Try Out-mu.

Dengan begitu, kamu punya patokan atau target nilai UTBK serta mendapatkan gambaran sejauh atau sedekat mana nilai-nilai Try Out-mu selama ini dengan target tersebut.