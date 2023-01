Â

JAKARTA - BuddyKu dan iNews mengadakan kegiatan iNews Goes to Bandung dengan tema Introduction to Media and Explore the Career Opportunity.

iNews Goes to Bandung kali ini dilaksanakan di Graha Sanusi Hadrdjadinata, Universitas Padjajaran (Unpad), Dipati Ukur, Kota Bandung, Kamis (19/1/2023).

Dihadiri oleh lebih dari 150 peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa dan umum, kegiatan tersebut berlangsung secara meriah.

Dibuka dengan doa yang dipanjatkan oleh TGB. Dr HM Zainul Majdi Lc. MA, mengharapkan dengan berlangsungnya acara ini dan dengan kehadiran generasi muda, media dapat menjadi nilai kontributif untuk negara Indonesia menjadi negara yang maju.

Acara ini menghadirkan banyak narasumber berkompeten yakni TGB. Dr HM Zainul Majdi Lc. MA selaku Vice President Commisioner Independent Commisioner PT. MNC Tbk, Prabu Revolusi selaku Chief News Officer MNC Media dan COO BuddyKu, Aiman Witjaksono selaku Deputy Editor in Chief iNews dan Ferry Kurnia Rizkiyansyah selaku Lecturer of Political Science (FISIP) UNPAD dan Abraham Silaban selaku Excecutive Producer MNC Media.

Acara BuddyKu dan Inews Goes to Bandung ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan memperlihatkan bagaimana seorang journalist dan pelaku media menjalankan pekerjaannya di era kemajuan teknologi informasi.

Follow Berita Okezone di Google News

Dalam sesi obrolan dengan para peserta Aiman Witjaksono memberikan motivasi agar bagi siapapun generasi Indonesia yang hadir dalam acara tersebut terus bersemangat dalam meniti karir dan percaya akan adanya proses yang akan berbuah hasil yang baik jika dijalani dengan baik. Aiman juga memberikan tips terkait dengan public speaking dimana menurutnya tidak ada orang yang tidak gugup untuk memulai berbicara dihadapan orang banyak, Aiman mengajarkan tips untuk meredam kegugupan dalam menyampaikan pendapat yang bertujuan agar dapat menyampaikan kemasan berita dengan skill komunikasi yang baik. “Di dunia jurnalistik tentu sangat dibutuhkan skill komunikasi yang baik. Dengan demikian, saya berpesan agar rekan-rekan semua untuk dapat mengendalikan emosional seseorang terkait hal ragu maupun gugup dalam menyampaikan informasi,” kata Aiman. Aiman menjelaskan kegugupan itu hal yang wajar, namun untuk mengatasi kegugupan tersebut seseorang dapat mengubahnya menjadi adrenalin sehingga dapat lebih bersemangat lagi ketika menyampaikan pembicaraan didepan khalayak umum. Sementara itu, Lecturer of Political Science (FISIP), Ferry Kurnia Rizkiyansyah, memberikan edukasi dimana generasi muda yang juga memiliki peran sebagai agent of change (agen perubahan) dapat memberikan dampak positif sehingga sebuah produk jurnalistik dapat dirasakan oleh semua pihak.