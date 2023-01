JAKARTA- Jalur masuk ITS 2023 memang menarik untuk dibahas. Perguruan tinggi negeri yang terkenal dengan jurusan tekniknya menjadi kampus idaman bagi sebagian siswa.

Kampus ternama yang ada di Timur pulau Jawa ini dikenal sebagai kampus dengan seleksi yang ketat. Diketahui ada 4 jalur seleksi masuk Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 2023 yang bisa diikuti oleh para siswa.

Adapun berikut ini keempat jalur masuk ITS 2023 yang wajib diketahui para calon mahasiswa.

Berikut jalur masuk ITS 2023 dirangkum dari berbagai sumber:

1. SNBP

Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) adalah jalur seleksi yang menggantikan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Dalam seleksinya, sesuai ketentuan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2022, SNBP meliputi prestasi akademik dan non akademik.

Dimana pemberian bobot minimal 50 persen untuk nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran dan maksimal 50 persen untuk nilai mata pelajaran pendukung program studi, prestasi, dan/atau portofolio.

2. SNBT

Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) adalah jalur seleksi yang menggantikan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Jalur ini dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer, yang mengukur potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris.

Seleksi SNBT ini dapat diikuti oleh siswa SMA/MA/SMK/sederajat dan Kejar Paket C yang lulus tahun 2023, 2022, dan 2021.

3. Seleksi Prestasi

Jalur Seleksi Prestasi adalah pola seleksi yang diselenggarakan oleh ITS secara mandiri untuk pelajar berprestasi yang berminat melanjutkan pendidikan di ITS pada program Sarjana. Seleksi ini juga menggunakan nilai rapor dan didukung oleh prestasi-prestasi akademik dan non-akademik.

Seleksi Prestasi Program Sarjana sendiri memberi kesempatan bagi lulusan SMA/MA/SMK pada tiga tahun terakhir (lulusan tahun 2020, 2021, dan 2022).

4. Seleksi Kemitraan dan Mandiri

Seleksi Kemitraan dan Mandiri (SKM) adalah pola seleksi yang diselenggarakan oleh ITS secara mandiri untuk masyarakat umum terkhusus pada program Sarjana. Seleksi ini menggunakan nilai UTBK atau nilai TKA ITS atau UMDES ITS (khusus program studi desain) yang diselenggarakan oleh ITS.

Dalam pelaksanaannya, SKM ITS terbagi dalam dua seleksi, yakni Seleksi Kemitraan dan Seleksi Mandiri, yang keduanya diselenggarakan dalam satu periode pendaftaran.

Itulah 4 jalur masuk ITS 2023 yang wajib diketahui siswa.

(RIN)