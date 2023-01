JAKARTA - Ketua Umum Yayasan Hary Tanoesoedibjo sekaligus Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) menyebutkan para wisudawan-wisudawati MNC University dapat turut membangun Indonesia dengan menciptakan lapangan pekerjaan.

Hal tersebut disampaikan Hary kepada awak media saat sesi doorstop usai menghadiri Wisuda Program Sarjana Tahun Akademik 2022/2023 MNC University dengan tema 'Through Education, To Be a Light unto the Nation', Rabu (18/1/2023) di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Jakarta Pusat.

"Harapan saya tentunya setelah ini mereka mentas mereka bisa ikut ambil bagian dalam membangun Indonesia dengan bisa sebagai entrepreneur, atau mereka bekerja di perusahaan dan membuat perusahaan itu bisa berkembang, itu artinya mereka ikut ambil bagian dalam pembangunan ekonomi juga," ujar Hary Tanoesoedibjo.

HT menyebutkan apabila perusahaan semakin berkembang maka akan mendorong penciptaan lapangan kerja semakin banyak, selain itu jumlah karyawan perusahaan tersebut akan semakin bertumbuh.

"Dengan enterpreneur mereka juga dapat mempekerjakan orang lain. Itu harapan kita tentunya," kata HT.

HT menyebutkan kehadiran MNC University diharapkan dapat turut membangun Indonesia lebih maju dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan lebih baik.

"Apalagi 40 persen masyarakat kita masih SD ke bawah, 60 persen SMP ke bawah, 80 persen SMA ke bawah. Jadi artinya dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar yang lulusan perguruan tinggi atau setingkat mungkin D3 juga bisa kita klasifikasi, itu tidak lebih dari 20 persen," ujar Hary Tanoesoedibjo. Dengan pertumbuhan penduduk yang begitu besar HT menyebutkan kondisi saat ini tengah saling kejar-kejaran antara kebutuhan SDM dan jumlah lapangan pekerjaan. "Artinya apa perlu banyak perguruan-perguruan tinggi yang mampu mencetak SDM supaya prosentase masyarakat Indonesia yang memiliki pendidikan cukup meningkat," kata HT. Hary Tanoesoedibjo menekankan bahwa kehadiran MNC University harus turut bisa mengambil bagian menciptakan generasi penerus bangsa yang terdidik dengan baik serta turut membangun Indonesia ke depan dan ikut menciptakan lapangan kerja. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sedangkan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memberikan sambutan dalam rekaman video dan kehadirannya diwakili jajaran di tingkat pemerintah kota.