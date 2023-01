JAKARTA - Ketua Umum Yayasan Hary Tanoesoedibjo sekaligus Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menyebutkan keberadaan MNC University untuk turut membangun Indonesia yang lebih besar di masa depan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam sambutan di Sidang Terbuka Senat Universitas Media Nusantara Citra Wisuda Program Sarjana Tahun Akademik 2022/2023 dengan tema 'Through Education, To Be a Light unto the Nation', Rabu (18/1/2023) di Jakarta Concert Hall (JCH) iNews Tower, Jakarta Pusat.

"Saya ingin memberikan perspektif. Kenapa ada MNC University. Merupakan bagian dari keinginan kami untuk membangun Indonesia lebih besar di masa yang akan datang," ujar Hary Tanoesoedibjo (HT) di depan wisudawan dan wisudawati angkatan pertama MNC University.

HT kemudian berbagi perspektif di dalam MNC group yang pada umumnya dibagi menjadi tiga bagian.

"Yang pertama ada MNC Group sendiri yang terlibat dalam dunia usaha termasuk media. Yang tentunya apa yang kami lakukan antara lain menciptakan lapangan kerja yang sangat besar," kata Hary Tanoesoedibjo.

Ia mengungkapkan ada puluhan ribu karyawan dengan lebih dari 100 unit usaha perusahaan.

"Dan tentunya kontribusi pembayaran pajak sangat besar setiap tahun bisa lebih dari Rp 1 triliun," jelasnya. Ia berharap dengan keberadaan MNC grup dan medianya juga bisa menjadi sarana informasi untuk masyarakat. "Baik melalui pemberitaan maupun hiburan dan ikut ambil bagian dalam membangun Indonesia ke depan," kata HT. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sedangkan Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono memberikan sambutan dalam rekaman video dan kehadirannya diwakili jajaran di tingkat Pemkot.