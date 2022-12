JAKARTA – Berita merupakan pemberitahuan atau cerita tentang peristiwa yang sedang hangat. Unsur-unsur dalam berita yang paling penting adalah 5W+1H.

Unsur 5W+1H ini meliputi, What (apa), Who (siapa), When (kapan), Where (di mana), Why (mengapa), dan How (bagaimana).

Dalam suatu berita harus termuat keenam unsur tersebut untuk mengungkapkan fakta. Oleh karena itu, 5W+1H menjadi unsur penting di berita.

Unsur 5W+1H dalam berita ini telah diurutkan dari yang paling penting diberitakan sampai tidak terlalu penting.

Istilah ini disebut piramida terbalik dalam pembuatan berita.

1. What (Apa yang terjadi?)

Unsur ini mengungkapkan peristiwa apa yang sedang diberitakan.

Misalnya, berita tentang gempa bumi.

Maka, gempa bumi itulah yang menjadi unsur apa dalam berita.

2. Who (Siapa yang terlibat?) Unsur ini mengungkapkan orang-orang atau narasumber yang terlibat dari peristiwa tersebut. Dapat pendapat para ahli, pelaku, korban, dan saksi mata yang memilki keterangan. Misalnya, berita tentang truk terguling. Maka, supirnya merupakan pelaku yang terlibat dalam insiden tersebut untuk dimintai penjelasannya. 3. When (Kapan itu terjadi?) Â Unsur ini memberitahu waktu, seperti hari, tanggal, bulan, dan tahun kejadian. Hal ini diberikan agar kredibilitas suatu berita bisa terjamin. Misalnya, berita kecelakaan mobil yang terjadi pada Kamis, (16/11/2022). Dalam berita tersebut pasti termuat waktu kejadiannya. 4. Where (Di mana itu terjadi?) Unsur ini menjelaskan tempat kejadiannya. Sama seperti waktu, dari penjelasan nama tempat akan memberikan kredibilitas yang lebih baik. Misalnya, berita tentang FIFA 2022. Dalam berita tersebut sudah pasti akan disebutkan bahwa acara itu dilaksanakan di Qatar. 5. Why (Mengapa itu terjadi?) Unsur ini mengungkapkan latar belakang terjadinya peristiwa yang sedang diberitakan. Misalnya, berita mengenai rumah yang kebakaran. Dari berita tersebut penting diungkapkan alasan kenapa rumah tersebut bisa kebakaran. 6. How (Bagaimana itu terjadi?) Unsur ini memberikan penjelasan lebih lengkap soal kronologi kejadiannya. Berisikan ruruntan peristiwa yang dijabarkan secara lebih detail. Misalnya, berita tentang tsunami. Dalam berita sangat perlu diceritakan bagaimana tsunami bisa tercipta. Itu tadi penjelasan mengenai 5W+1H yang menjadi unsur-unsur terpenting dalam berita.