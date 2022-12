DEPOK - UI GreenMetric World University Rankings 2022 menetapkan Wageningen University & Research di Belanda sebagai kampus paling berkelanjutan di dunia.

Nottingham Trent University di dan University of Nottingham di Inggris berturut-turut menempati peringkat kedua dan ketiga dalam daftar kampus berkelanjutan versi UI GreenMetric.

Kepala UI GreenMetric Profesor Dr. Riri Fitri Sari mengapresiasi antusiasme universitas-universitas di dunia mengikuti pemeringkatan kampus berkelanjutan.

"Terima kasih atas semua kerja keras yang telah Anda lakukan selama satu tahun ini, di mana kami tahu bahwa banyak peningkatan telah dilakukan. Di banyak universitas ada beragam inisiatif yang telah dilakukan," katanya dikutip dari Antara, Selasa (13/12/2022).

Menurut Wakil Ketua UI GreenMetric World University Rankings Dr. Junaidi, penyelenggaraan pemeringkatan tahunan ditujukan untuk mendorong praktik keberlanjutan di universitas di seluruh dunia serta memfasilitasi kemitraan internasional dalam upaya keberlanjutan.

โ€‹โ€‹โ€‹โ€‹โ€‹โ€‹โ€‹Sekretaris UI dr. Agustin Kusumayati mengatakan bahwa peserta UI GreenMetric World University Rankings tahun 2022 mencapai 1.050 universitas.

"Ini menunjukkan kesadaran tentang keberlanjutan di perguruan tinggi semakin besar," katanya.

UI GreenMetric merupakan inovasi Universitas Indonesia untuk membuat pemeringkatan perguruan tinggi di dunia berdasarkan komitmen dalam pengelolaan lingkungan hidup di kampus.

Perguruan tinggi lain yang menempati 10 peringkat teratas dalam pemeringkatan UI GreenMetric World University Rankings 2022 berturut-turut University of Groningen (Belanda); University of California, Davis (Amerika Serikat); Umwelt-Campus Birkenfeld (Trier University of Applied Sciences) di Jerman; University College Cork di Irlandia; University of Connecticut (Amerika Serikat); Universitat Bremen (Jerman); dan Universidade de Sao Paulo USP (Brazil).