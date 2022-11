JAKARTA – Hari Guru Sedunia atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai World Teachers Day, setiap tahunnya diperingati pada tanggal 5 Oktober.

Di Indonesia sendiri, juga memiliki Hari Guru Nasional yang diperingati setiap tanggal 25 November.

Pada tanggal ini bertepatan juga dengan hari lahirnya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),

Lalu, kira-kira apa yang menjadi perbedaan di antara Hari Guru Nasional dan Hari Guru Sedunia ya?

Hari Guru Sedunia

Dalam Konferensi UNESCO di Paris pada tahun 1994, tanggal 5 Oktober ditetapkan sebagai Hari Guru Sedunia oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).

Konferensi yang melibatkan 76 perwakilan negara dan 35 organisasi Internasional, membahas topik seputar Recommendations Concerning the Status of Teachers.

Inti pembahasan berisikan berbagai rekomendasi terkait sikap profesional seorang guru. Kesempatan tersebut juga ditandatangani dokumen UNESCO tentang status guru di dunia meliputi standar perekrutan, pelatihan guru di dunia, dan kondisi pekerjaan guru. Pada peringatan Hari Guru Sedunia akan membahas mengenai komitmen transformasi pendidikan yang digelar langsung di Markas Besar UNESCO selama tiga hari. Hari Guru Nasional Berbeda dengan Hari Guru Dunia, Hari Guru Nasional diperingati setiap tanggal 25 November dan ditetapkan langsung oleh Presiden Soeharto pada 25 November 1994, melalui penetapan Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional. Penetapan Hari Guru Nasional juga diketahui bersamaan dengan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Jadi, perbedaan di antara kedua Hari Guru tersebut adalah Hari Guru Sedunia dirayakan di seluruh dunia dan bertujuan untuk memotivasi guru sedunia sebagai penghantar ilmu. Sementara Hari Guru Nasional diperingati di Indonesia untuk menghormati guru sekaligus memperingati HUT PGRI.