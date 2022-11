JAKARTA - Pelajaran matematika memang sudah dipelajari sejak dibangku sekolah dasar. Matematika tidak hanya sekedar berhitung pembagian, perkalian, pengurangan dan penjumlahan saja, karena di tingkat yang lebih tinggi, matematika akan lebih kompleks.

Namun tahukah kamu, siapa ilmuwan yang menyumbangkan pemikirannya tentang ilmu Matematika?

Ilmuwan tersebut adalah Muhammad bin Musa Al Khawarizmi, beliau merupakan Bapak Matematika dunia. Yuk, kita kenal lebih dekat lagi.

Penemu Aljabar dan Angka Nol

Menurut sejarah, ilmuwan yang bernama Muhammad bin Musa Al Khawarizmi merupakan tokoh penting di dalam perkembangan ilmu Matematika. Yap, beliau adalah penemu aljabar dan penemu angka nol.

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Beliau lahir di sebuah kota kecil yang bernama Khawarizm yang terkenal di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi.

Beliau dikenal oleh para ilmuwan Barat dan Eropa dengan sebutan Algoritm, Algorismus, atau Algoritma.

Beliau memperkenalkan aljabar dan hisab. Aljabar merupakan karya pertamanya yang berupa buku yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat.

Aljabar merupakan caang Matematika yang menyatukan angka rasional, irasional dan magnitude geometris yang menjadi objek-objek di dalam aljabar.

Ikut Serta dalam Pengembangan Tabel Sinus, Cosinus, Trigonometri

Ilmuwan muslim ini pun berperan dalam pengembangan tabel sinus, cosinus dan trigonometri.

Selain terkenal sebagai Bapak aljabar, beliau pun dikenal sebagai penemu angka nol. Beliau juga ahli dalam bidang ilmu lain, seperti geografi, kimia, astronomi, musik, dan filsafat.

Dari kecil, beliau tinggal di Selatan kota Baghdad. Di Baghdad, beliau menjadi anggota do Bayt Al-Hikmah, yakni lembaga penerjemah, pusat penelitian ilmu pengetahuan dan perpustakaan yang di bangun oleh Harun Al-Rasyid.

Menghasilkan Banyak Karya Buku

Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi mengabdi dalam bidang pendidikan dan riset ilmiah. Hal tersebut yang membuat beliau mahir menguasai berbagai bahasa dan menerjemahkan buku.

Karena kecintaannya terhadap dunia pendidikan, beliau berhasil membuat banyak karya buku, salah satu karya terbesarnya adalah buku Aljabar.

Bukunya berjudul Al-kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa’l-muqabala (The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing), buku tersebut menjadi dasar pembelajaran aljabar ilmu matematika.

Dapat Memengaruhi Ilmuwan lain

Dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Al-Khawarizmi ini, banyak ilmuwan barat yang terpengaruh terhadap teori yang ditemukannya, salah satunya yaitu Copernicus.

Beliau berhasil mewariskan ilmu nya yang bermanfaat di penghujung usianya, yaitu di tahun 850 M.