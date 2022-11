TANGERANG SELATAN - Berdasarkan Top 1000 SMA dan sederajat terbaik di Indonesia yang dirilis oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) pada 2022, terdapat sejumlah SMA terbaik menurut nilai UTBK SBMPTN 2022.

Berikut sekolah terbaik di Tangerang Selatan berdasarkan rerata nilai UTBK 2022.

1. MAN Insan Cendekia Serpong

MAN Insan Cendekia Serpong berada di Jalan Cendekia, BSD Sektor XI, Serpong, Tangerang Selatan. MAN Insan Cendekia Serpong merupakan madrasah program unggulan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pada tahun ajaran 2017/2018, MAN Insan Cendekia Serpong menggunakan Kurikukulum 2013 dengan Sistem Kredit Semester (SKS).

Semua biaya pendidikan sekolah ini adalah beasiswa dari Kementerian Agama. Siswa tidak dikenakan biaya pendaftaran maupun SPP.

Untuk boarding (asrama) terdapat biaya seperti untuk seragam, makan, dan keperluan asrama. Biaya tersebut dikelola oleh pengurus komite madrasah, berkisar Rp1.000.000-Rp1.800.000 tergantung hasil wawancara komite madrasah.

2. SMA Islam Al Azhar BSD

SMA Islam Al Azhar BSD terletak di Jalan Puspita Loka Sektor III.2 BSD, Tangerang Selatan.

Penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Islam Al Azhar BSD diarahkan pada kualitas generasi muda yang berilmu pengetahuan, berwawasan luas, mempunyai kepribadian serta mental spiritual yang tinggi.

Kurikulum yang digunakan di SMA Islam Al Azhar BSD adalah kurikulum 2013. Untuk biaya pendaftaran di sekolah ini sebesar Rp350.000.

3. SMA Plus Pembangunan Jaya

SMA Plus Pembangunan Jaya terletak di Jalan Taman Makam Bahagia ABRI Sektor IX, Bintaro Jaya, Parigi, Pondok Aren, Tangerang Selatan. SMA Plus Pembangunan Jaya mewujudkan insan Indonesia yang gemar belajar, kreatif, mandiri serta pekerti luhur. Sejak tahun ajaran 2018, SMA Plus Pembangunan Jaya menerapkan Smart Curriculum.

Smart Curriculum dirancang sebagai model kurikulum yang dikembangkan berdasar kurikulum nasional diperkaya dengan program unggulan Sekolah Pembangunan Jaya.

Biaya pendaftaran di SMA Plus Pembangunan Jaya sebesar Rp250.000 dan biaya psikotes Rp150.000.

4. SMA Al Adzkar

SMA Al Adzkar berada di Jalan Pinang RT 02 RW 14, Pamulang Timur-Pamulang, Tangerang Selatan.

Sekolah ini mempunyai akreditasi A. Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum 2013. Biaya sekolah di SMA Al Adzkar sebesar Rp12.000.000, dibayar setelah dinyatakan lulus tes.

Biaya tersebut meliputi uang pendaftaran, SPP bulan Juli, uang gedung, seragam, lemari dan tempat tidur.

Biaya belum termasuk formulir dan tes, buku pelajaran sekolah, kitab kepesantrenan, serta kebutuhan lainnya. Sedangkan biaya formulir dan seleksi tes adalah Rp350.000, dengan SPP per bulan sebesar Rp1.200.000.

5. SMA Global Islamic School 2 Serpong

SMA Global Islamic School 2 Serpong terletak di Jalan Puspitek Raya Kampung Setu RT 01 RW 02, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan.

Kurikulum SMA ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh wawasan keilmuan guna meningkatkan keterampilan serta penguatan karakter keislamaan.

SMA Global Islamic School 2 Serpong adalah sekolah nasional plus yang menerapkan Kurikulum 2013 dan pengembangan program 4 pilar pendidikan GIS, yaitu akademik, keglobalan, kepemimpinan, keislamaan.

Biaya formulir pendaftaran sekolah ini sebesar Rp500.000, biaya uang pangkal Rp31.080.000, sedangkan biaya SPP Rp1.850.000