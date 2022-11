JAKARTA - Head of SEO MNC Portal Indonesia Denny Setiawan membagikan ilmu tentang SEO Dasar kepada anak-anak sekolah melalui Okezone Goes to School, Rabu (9/11/2022).

Diketahui, Okezone Goes to School hadir untuk memberikan pengetahuan seputar jurnalistik hingga sosialisasi seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan skema baru.

Sebagai informasi, SEO sendiri adalah bagaimana cara sebuah website bisa meraih ranking pertama di Google.

SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization yang juga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas traffic yang masuk ke website.

Melalui Okezone Goes to School, Denny Setiawan memaparkan bagaimana SEO Dasar dalam bidang jurnalistik.

Salah satunya adalah bagaimana cara mencari keyword yang tepat dalam SEO.

"Ada tiga cara mudah untuk menentukan keyword yang tepat dalam SEO," jelas Denny Setiawan. "Yaitu menggunakan Google Trend, menggunakan penelusuran terkait, dan fitur People Also Ask (FPAA)," tambahnya. Dengan memahami bagaimana cara menentukan keyword yang tepat dalam SEO, maka website atau artikel yang ditulis oleh jurnalis akan berpotensi mendapatkan ranking teratas di Google dan mendapatkan kesempatan untuk lebih banyak dibaca oleh orang-orang yang mencari berita-berita terkait keyword yang diinginkan. Diketahui, Okezone Goes To School diadakan selama dua hari pada Rabu-Kamis tanggal 8-9 November 2022. Digelar secara daring, Okezone Goes to School diikuti oleh ratusan peserta yang merupakan siswa SMA, antara lain dari SMAN 33 Jakarta, SMA 95 Jakarta, SMA Cengkareng 1 dan SMA Al-Huda. Pada hari pertama, Okezone Goes to School akan membahas mengenai digital journalism. Di mana Opening Speech akan disampaikan oleh Direktur Pemberitaan MNC Portal Indonesia Yadi Hendriana. Selain itu, akan hadir sejumlah pembicara dari Okezone dan MNC di hari pertama Okezone Goes to School ini.