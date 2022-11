JAKARTA - Xaviera Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang konten kreator.

Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube Channel miliknya.

Xaviera juga seorang mahasiswi di Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT.

Remaja kelahiran tahun 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Melalui video YouTube yang diunggah tanggal 5 November 2022, Xaviera membagikan aktivitasnya sebelum dan sesudah ujian tengah semester.

 BACA JUGA:Liburan Usai, Awal Semester Baru Dimulai, Ini Keseharian Xaviera sebagai Mahasiswa Teknik di Korea!

Seperti mahasiswa pada umumnya, Xaviera juga mempersiapkan ujiannya dengan banyak belajar.

Dimulai dari belajar di perpustakaan, belajar bersama teman-teman. Meski didominasi dengan belajar, Xaviera dan teman-teman juga tak ketinggalan untuk hangout bersama demi melepas penat.

Di sela-sela kesibukannya belajar, Xaviera sempat memperlihatkan barang-barang yang ia bawa di dalam tas. Antara lain laptop, iPad, hand sanitizer, kacamata, airpods, dompet, dan yang lainnya. Setelah ujian selesai, Xaviera kembali menghabiskan waktu bersama teman-teman dengan makan bersama, hangout di mal, dan kembali mengerjakan tugas kuliah. Buat yang penasaran dengan keseruan aktivitas Xaviera di Korea, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Xaviera Putri, ya!