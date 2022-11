JAKARTA - Negara Amerika atau United States (US) dan Negara Inggris atau United Kingdom (UK) memiliki bahasa yang sama dalam berkomunikasi sehari-hari, yakni bahasa Inggris, sebagai bahasa nasioal.

Namun, masih-masing dari kedua negara ini juga memiliki perbedaan bahasa baik dari kosa kata, ejaan, serta dialek pengucapannya.

Berikut 5 perbedaan antara bahasa Inggris versi Amerika dan bahasa Inggris versi British, mengutip dari berbagai sumber.

1. Kosa kata

Perbedaan pertama pada bahasa Inggris versi Amerika dan British terletak pada pemilihan kosa katanya.

Beberapa kata dalam bahasa US dan UK ini memiliki arti yang jauh berbeda satu sama lainnya.

Sebagai contoh, kata ‘geezer’ di Amerika dikhususkan sebagai sebutan untuk orang tua (kakek), sedangkan ‘geezer’ di British adalah sebutan untuk seseorang dari segala usia, biasanya laki-laki dari teman seseorang atau seseorang yang dianggap “keren”.

Hal tersebut juga terjadi pada kata ‘homely’. Jika sebuah rumah di Amerika disebut ‘homely’ itu berarti rumah tersebut terlihat polos atau jelek.

Sedangkan dalam versi British memiliki arti nyaman.

Perbedaan arti dari sebuah kata juga terjadi pada olahraga sepak bola atau football. Seperti yang kita bahkan hampir seluruh dunia ketahui, sepak bola merupakan sebuah olahraga dengan bola berwarna hitam-putih yang dimainkan dengan cara ditendang melintasi sebuah lapangan.

Namun, di US ‘football’ merupakan jenis olahraga yang berbeda. Football dimainkan dengan cara melempar bola berbentuk oval yang memiliki tali.

2. Ejaan

Perbedaan ejaan juga terjadi pada dua jenis bahasa ini. Sebuah kamus yang ditulis oleh Noah Webster juga menjelaskan perbedaan ejaan yang ada diantara bahasa Inggris Amerika dan Inggris British.

Contoh kecilnya seperti kata ‘color’ dan ‘favorite’ di Amerika yang dieja menjadi ‘colour’ dan ‘favourite’.

Dalam ejaan sebuah akhiran Amerika menggunakan kata akhiran -ize sedangkan British menggunakan -ise.

Contoh lainnya seperti akhiran -er pada kata theater dan center yang menjadi kebalikan dari kata British theater dan center dari masing-masingnya.

Kata lainnya juga hampir terlihat tidak memiliki arti kesamaan seperti kata curb dan kerb yang sama-sama memiliki arti trotoar.

3. Tata Bahasa

Tata bahasa atau Grammar yang digunakan oleh kedua bahasa ini juga memiliki perbedaan dalam pengucapannya dalam komunikasi sehari-hari.

Orang British terbiasa menggunakan present perfect dalam menjelaskan suatu kejadian yang baru saja terjadi, seperti “I’ve broken your vase. Will you forgive me?”

Sedangkan orang Amerika lebih suka menggunakan past simple tense dalam menjelaskan hal yang baru saja terjadi.

Mereka bisa saja membenarkan present perfect namun mereka juga menawarkan opsi kedua: masa lalu yang sederhana, seperti “I broke your vase. Will you forgive me?”

4. Tanda baca

Perbedaan lainnya ada pada penulisan tanda baca. Orang Amerika menggunakan tanda kutip ganda sebagai kutipan awal dan tanda kutip tunggal digunakan jika terdapat sebuah kutipan di dalam kutipan.

Hal tak sejalan dengan kebiasaan orang Inggris yang digunakan sebaliknya.

Contoh lainnya seperti penempatan koma dan titik di luar tanda kutip oleh orang Inggris, sementara orang Amerika menempatkannya di luar tanda dari tanda kutip.

Inggris British juga tidak menambahkan titik pada singkatan yang orang Amerika tulis sebagai “Mr., Dr., and Mrs.”

5. Logat dialek

Di antara semua perbedaan antara bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris British yakni logat keduanya yang terdengar berbeda.

Perbedaan yang paling menonjol terdapat pada penyebutan huruf ‘r’. Orang Amerika melafalkan huruf ‘r’ di setiap kata yang diucapkan.

Berbeda dengan British yang tidak melafalkan huruf tersebut. Mereka hanya akan melafalkan huruf ‘r’ jika huruf tersebut berada di awal kalimat.