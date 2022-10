JAKARTA - Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan adat, budaya dan tradisi.

Maka, tak mengherankan lagi jika masing-masing dari daerah di Indonesia memiliki beberapa lagu daerah yang sebagian besar menggambarkan ciri khas dari kebudayaan yang dimiliki.

Dari lagu-lagu daerah tersebut, berikut 10 lagu daerah paling terkenal dari seluruh daerah di Indonesia, mengutip dari berbagai sumber.

1. Sajojo (Papua)

Lagu sajojo adalah salah satu lagu asal Papua yang juga sering digunakan untuk mempresentasikan Papua di tiap pentas baik dalam skala kecil hingga besar.

Lirik lagu sajojo sendiri menceritakan tentang seorang gadis yang dikenal sebagai kembang desa, karena kecantikannya.

Membuat banyak pria yang jatuh hati padanya.

Saat menyanyikan lagu ini, biasanya disertai juga dengan tarian khusus yaitu tarian sajojo.

Meski sebenarnya tarian tersebut tidak berkaitan dengan isi lagu, tetapi tetap cocok.

Lirik lagu Sajojo:

Sajojo, sajojo

Yumanamko misa papara

Samuna muna-muna keke

Samuna muna-muna keke

Sajojo, sajojo

Samuna muna-muna keke

Kuserai, kusaserai, rai-rai-rai-rai

Inamgo mikim ye

Kia sore, kiasa sore, ye-ye

Kia sore, kiasa sore

.

2. Bungong Jeumpa (Aceh)

Dalam bahasa Aceh, bungong jeumpa berarti bunga cempaka. Lagu ini menggambarkan semangat dan keindahan Tanah Aceh dan menjadi simbol bunga khas di Kesultanan Aceh yang memiliki arti penting bagi budaya suku Aceh.

Lirik lagu Bungong Jeumpa:

Bungong jeumpa, bungong jeumpa meugah di Ac猫h

Bungong teuleub猫h, teuleub猫h indah lago毛 na

Put茅h kun猫ng meujampu mirah

Bungong siulah indah lago毛 na

Lam sina buleu毛n, lam sina buleu毛n ang猫n peuay么n

Rur么h meusus么n, meusus么n, nyang mala-mala

Mangat that mub猫毛 meunyo tat茅m c么m

Leupah that har么m si bungong jeumpa

3. Ondel-ondel (DKI Jakarta)

Lagu ondel-ondel merupakan salah satu lagu daerah Betawi yang sangat populer.

Liriknya memiliki arti tersirat sebuah kebersamaan warga yang ingin menonton Ondel-Ondel, sebuah kesenian khas betawi dengan penuh suka cita.

Lirik lagu Ondel-ondel:

Nyok kite nonton ondel-ondel

Nyok kite ngarak ondel-ondel

Ondel-ondel ade anaknye

Anaknye nandak gel igelan

Mak Bapak ondel-ondel ngibing

Ngarak penganten disunatin

Nyang nonton rame ke girangan

Ikut ngarak iring iringan

Pak pak dung pak dung pak pak pak gendang nyaring ditepak

Nyang nonton girang pade surak surak

Tangan iseng jailin pale anak ondel-ondel

聽

Taroin puntungan

Rambut kebakaran

Anak ondel-ondel jejingkrakan

Palenye nyale bekobaran

聽

Disiramin air comberan

4. Es Lilin (Jawa Barat)

Lagu yang berasal dari Jawa Barat ini memiliki makna dalam liriknya tentang seorang perempuan yang merasa malu karena seorang laki-laki terpandang mendekatinya.

Lirik lagu Es Lilin:

Es lilin mah ceuceu kalapa muda

聽

dibantun mah dibantun ka Sukajadi

聽

abdi isin dunungan samar kaduga

聽

sok sieun mah aduuh henteu ngajadi

聽

Es lilin mah ceuceu buatan Bandung

聽

dicandakna geuning ka Cipaganti

聽

abdi isin jungjunan duh bararingung

聽

sok inggis mah aduuh henteu ngajadi

Itu saha dunungan nu nungtun munding

聽

digantelan geuning ku saputangan

聽

itu saha dunungan ku ginding teuing

聽

sing horeng mah aduh geuning jungjunan

Es lilin mah ceuceu dikalapaan

聽

raosna mah geuningan kabina-bina

聽

abdi alim dunungan paduduaan

聽

sok sieun mah dibantun kamana-mana

Kamana mah dunungan ngaitkeun cingcin

聽

ka kaler mah aduuh katojo bolat

聽

kamana mah dunungan ngaitkeun pikir

聽

modal balek urang nuhun satulang

聽

5. Anak Kambing Saya (Nusa Tenggara Timur)

Salah satu lagu daerah NTT ini juga dikenal luas oleh masyarakat Malaysia dan Singapura berkat irama yang dimilikinya menyenangkan dan memikat hati para guru taman kanak-kanak untuk diajarkan kepada muridnya.

Makna dari lagu Anak Kambing Saya adalah orangtua yang mencari anaknya.

Kegirangan pada lagu ini memberi arti kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

Lirik lagu Anak Kambing Saya:

Mana di mana anak kambing saya?

聽

Mana di mana jantung hati saya?

聽

聽

Caca marica he hey

聽

聽

聽

Caca marica he hey

聽

6. Ampar-Ampar Pisang (Kalimantan Selatan)

Ampar-ampar pisang bercerita tentang cara mengolah pisang dengan diamparkan atau dijemur dalam proses pengolahan pisang menjadi makanan khas.

Biasanya lagu ini dinyanyikan anak-anak sebagai pengiring dalam permainan.





Lirik lagu Ampar-Ampar Pisang:













Ampar-ampar pisang





Pisangku balum masak





















Masak sabigi dihurung bari-bari





















Masak sabigi dihurung bari-bari













Manggalepak manggalepok





Patah kayu bengkok





















Bengkok dimakan api Apinya kekurupan













Bengkok dimakan api Apinya kekurupan





























Nang mana batis kutung Dikitip bidawang





















Nang mana batis kutung Dikitip bidawang

7. Apuse (Papua)

Lagu Apuse yang berasal dari Papua menceritakan tentang seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya untuk pergi merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

Saat itu, Teluk Doreri sempat menjadi salah satu pelabuhan penting dengan banyaknya kapal yang karam di dalamnya.

Lirik lagu Apuse:





Apuse Kokondao





Yarabe Soren Doreri





















Wuf lenso bani nema baki pase





















Arafabye aswarakwar





Arafabye aswarakwar

8. Sue Ora Jamu (DI Yogyakarta)

Sue Ora Jamu diciptakan oleh R.C. Hardjosubroto, seorang penulis lagu karawitan kelahiran Yogyakarta.

Penciptaan lagu ini menggunakan bahasa Jawa ngoko, yang artinya hanya dipakai untuk orang yang lebih akrab atau sebaya saja.

Lagu ini kemudian dipopulerkan oleh Waldjinah, seorang penyanyi campursari legendaris dengan menambahkan beberapa baik lirik.

鈥淪ue Ora Jamu鈥 berarti 鈥渦dah lama nggak minum jamu鈥, dalam bahasa jawa.

Namun, isi dari lagu tersebut merupakan keresahan dari seseorang yang membuat kesal setelah lama tak bertemu.

Lirik lagu Sue Ora Jamu:

Suwe ora jamu, yo mas





Jamu godhong telo





















Suwe ora ketemu





















Temu pisan ojo gelo





























Suwe ora jamu, yo mas





















Jamu godhong meniran





















Wis suwe ora ketemu





















Temu pisan dadi pikiran





























Wis suwe yo mas ora jamu





















Jamu godhong sligi





















Wis suwe ora ketemu





















Temu pisan dadi ati





























Abang-abang ora kurang





















Sing ijo di undhuhi





















Sing legan ora kurang





















Sing duwe bojo kok di rusuhi





























Ireng-ireng montore kanjeng, yo mas





















Ganen rene tak setirane





















Yen podo seneng aja mung mandeng





















Golekana ngendi omahe





























Wis suwe yo mas ora jamu





















Jamu rempah rempah





















Wis suwe ora ketemu





Temu maneh karo mbak waljinah





9. O Ina Ni Keke (Sulawesi Utara)

Lagu ini menceritakan tentang perjalanan seorang ibu untuk membeli kue ke kota Manado (Wenang).

Lirik lagu O Ina Ni Keke:

















O ina ni keke, mangewi sako













Mangewa ki wenang, tumeles baleko





















O ina ni keke, mangewi sako













Mangewa ki wenang, tumeles baleko





















We ane, we ane, we ane toyo













Daimo siapa kotare makiwe





















We ane, we ane, we ane toyo





daimo siapa kotare makiwe





10. Burung Kakatua (Maluku)

Burung Kakatua banyak dikenal sebagai lagu anak-anak, namun sebenarnya lagu ini juga merupakan lagu daerah yang berasal dari Maluku.

Burung Kakatua merupakan hewan endemik yang berasal dari Indonesia Timur dan kawasan Australia.

Lirik lagu Burung Kakatua:

Burung kakaktua

聽

聽

聽

聽

聽

聽

聽

聽

Burung kakaktua