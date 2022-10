JAKARTA - Pendidikan adalah hal yang sangat penting didapatkan dan diakses oleh masyarakat di seluruh dunia.

Beberapa kota di dunia bahkan terkenal memiliki sistem pendidikan dan kampus terkenal di dunia. Berikut adalah 4 kota yang dikenal sebagai kota pendidikan.

1. London, Inggris

Menurut data yang diperoleh dari Best Student Cities Ranking 2022, London menempati urutan pertama sebagai kota terbaik dalam bidang pendidikan di dunia.

Hal ini tentunya bukanlah suatu fakta mengejutkan. Sebab, London memang dikenal sudah sejak lama menjadi rumah untuk pendidikan di dunia.

Setiap universitas di London memiliki budaya yang sangat dinamis dan terbuka bagi berbagai macam perbedaan.

Inilah yang membuat London sangat disenangi dan terus menjadi tujuan belajar mahasiswa asing.

Beberapa universitas terbaik yang ada di London adalah Imperial College London, UCL (University College London), Kingโ€™s College London, dan The London School of Economics and Political Science (LSE).

Seluruh kampus tersebut masuk dalam jajaran 50 terbaik di dunia.

2. Munich, Jerman

Kota pendidikan lainnya di dunia adalah Munich. Dari tingkat sekolah menengahnya saja, Munich tergolong mengimplementasikan sistem pendidikan berkualitas tinggi, terutama dalam sektor matematika dan sains.

Sama seperti negara-negara kebanyakan, jenis sekolah di Munich juga terdiri dari dua, nasional dan internasional.

Untuk sekolah internasional, bahasa yang digunakan adalah Inggris, Prancis, dan Spanyol. Sekolah internasional di Munich juga menerima siswa asing.

Munich juga memiliki universitas terbaik dengan peringkat 46 di dunia, yakni University of Munich.

Untuk bahasa pengantar, universitas ini menggunakan bahasa Jerman di jenjang sarjana. Bahasa pengantar akan berganti menjadi bahasa Inggris pada jenjang S2.

3. Seoul, Korea Selatan

Selain dikenal sebagai pusat industri film dan musik Korea Selatan (Korsel), Seoul juga dianggap sebagai salah satu kota pendidikan terbaik di dunia.

Siswa di Korsel menyelesaikan masa pendidikannya selama 12 tahun, atau pada usia 18 tahun.

Seperti di Indonesia, lama masa sekolah di Seoul adalah 6 tahun untuk sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas.

Untuk tingkat pendidikan tinggi, Seoul memiliki SNU atau Seoul National University, yang merupakan salah satu kampus terbaik di dunia.

Universitas ini memiliki sekitar 27 ribu mahasiswa yang terdaftar, 5 juta koleksi buku, dan lebih dari seribu orang Profesor.

Kualitas mumpuni dari SNU itu juga mencerminkan Seoul sebagai kota pendidikan yang patut diperhitungkan di dunia.

4. Tokyo, Jepang

Terakhir, ada Tokyo yang juga wajib masuk dalam deretan kota pendidikan di dunia. Para siswa di Tokyo tercatat mendapatkan pendidikan yang sangat baik dari pemerintah dan mempunyai kelebihan serta minat besar di bidang sains.

Berdasarkan riset yang dilakukan Teleport, sebesar 85% siswa di Seol mengaku senang berada di sekolah.

Di ranah universitas, Tokyo mempunyai 18 kampus yang memiliki peringkat baik dunia, seperti the University of Tokyo, Tokyo Institute of Technology, dan Keio University.