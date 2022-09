JAKARTA - Nama Alyssa Soebandono tentu saja sudah tidak asing terdengar di telinga masyarakat Indonesia.

Wajah cantiknya dari dulu sudah wara-wiri di layar kaca, bahkan ia sudah membintangi begitu banyak judul sinetron.

Tak heran jika wanita kelahiran Jakarta, 25 Desember 1991 ini banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena kecantikan dan prestasinya.

Istri Dude Harlino ini memulai kariernya di industri Tanah Air dengan membintangi film Petualangan Sherina pada tahun 2000 sebagai artis cilik.

Meskipun saat itu peran yang diambil Alyssa Soebandono hanya sebatas figuran, tetapi namanya diperhitungkan oleh para sineas.

Awal mula Alyssa Soebandono disorot oleh banyak media publik karena ia sukses membintangi sinetron yang berjudul Inikah Rasanya pada tahun 2003.

Sejak itu, sinetron yang ia bintangi laris di pasaran, seperti Bunga di Tepi Jalan (2005), dan Pengantin Remaja (2007).

Ia juga membintangi berbagai judul FTV remaja hingga didapuk sebagai model iklan produk-produk ternama.

Hebatnya, meski Alyssa berkiprah sebagai aktris dan banyak tawaran kepada dirinya, ia tak pernah mengenyampingkan urusan pendidikan.

Baginya, pendidikan merupakan nomor satu di dalam hidupnya. Alyssa tidak ingin mengorbankan pendidikannya hanya demi melakukan syuting.

Ia mempunyai pendirian akan mengejar pendidikannya. Sementara syuting dilakukan ketika sedang memasuki masa liburan.

Karena kegigihannya dalam menuntut ilmu, Alyssa bisa lulus dengan meraih gelar S2 pada usia 21 tahun.

Alyssa mulai masuk kuliah S1 pada 6 Juli 2009 di Monash University, Australia. Di kampus ini, ia mengambil program jurusan Media Communications, dan juga Film and Television Media Studies.

Alasan ia mengambil jurusan program tersebut karena sesuai dengan kariernya di dunia hiburan.

Selain di Australia, Alyssa sempat kuliah selama 6 bulan di Inggris. Tepatnya pada 10 Januari 2011, ia harus menjalani program 6 bulan di Sussex University, Brighton.

Kemudian ia juga sempat mendaftar Exchange Program yang diadakan oleh Monash University dan menjadi salah satu ambassador dari universitas di Australia tersebut untuk belajar di UK.

Alyssa berhasil menyelesaikan pendidikannya di Monash University pada 13 Desember 2011.

Hebatnya, pendidikan S1 tersebut berhasil ia tempuh dalam kurun waktu 2,5 tahun saja.

Tidak ingin berhenti sampai di situ, Alyssa melanjutkan pendidikannya untuk ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S2.

Untuk menempuh pendidikan S2 nya, Alyssa memilih kuliah di London School of Public Relation dengan memilih jurusan Corporate Communication.

Ia diterima dengan mendapatkan full scholarship dari kampus tersebut. Alyssa memulai kuliah S2 pada 17 Maret 2012 dan berhasil lulus dalam kurun waktu 1,5 tahun.

Saat wisuda pada 10 Desember 2013, Alyssa dinyatakan sebagai salah satu Best of the Best student untuk Post-Graduate Programme 2013.

Setelah lulus, Alyssa pun berhak menyematkan gelar Magister Ilmu Komunikasi di belakang namanya.