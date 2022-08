JAKARTA - Maudy Ayunda, terus menjadi perbincangan semenjak ia menikah dengan pria kelahiran Korea Selatan, Jesse Choi beberapa waktu yang lalu.

Diketahui, Maudy dan Jesse adalah sama-sama lulusan Stanford University dan keduanya menjalin hubungan ketika mereka bertemu di kampus.

Perempuan kelahiran 19 Desember 1994 itu, adalah putri sulung dari pasangan Didit Jasmedi R. Irawan dan Muren Murdjoko. Ia memiliki adik bernama Amanda Khairunnisa yang juga telah beberapa kali tampil sebagai aktris film.

Sejak kecil, Maudy sudah hobi membaca dan belajar membaca sejak usia tiga tahun. Ia kemudian menempuh pendidikan sekolah dasar di SD Al-Azhar hingga kelas dua, kemudian ia pindah ke Sekolah Interkultural Mentari hingga lulus SMP.

Saat pindah ke sekolah Internasional tersebut, Maudy sempat terkendala bahasa karena harus menggunakan bahasa Inggris dalam sehari-hari, sementara ia sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dan Jawa.

Saat itu, ia juga debut di dunia hiburan melalui film Untuk Rena, produksi Miles Film pada tahun 2005 dan berlanjut membintangi beberapa film seperti Perahu Kertas (2012), Refrain (2013) dan Habibie & Ainun 3 (2019).

Sementara pada tahun 2011 ia merilis album pertamanya bertajuk Pangil Aku dengan singel hits berjudul 'Tiba-tiba Cinta Datang'.

Sejak itu dia sudah merilis tiga album yaitu, Panggil Aku (2011), Moments (2015) dan Oxygen (2018), serta dua album mini My Hidden Collection (2013) dan The Hidden Tapes: Vol 1 (2021).

Setelah penampilannya di film Untuk Rena, Maudy sempat berhenti sejenak dari dunia hiburan fokus ke pendidikannya. Setelah lulus SMP, ia melanjutkan SMA di British School Jakarta dan sempat menjabat sebagai Ketua OSIS.

Lulus SMA, Maudy Ayunda diterima di Oxford University, Inggris dan mengambil jurusan Philoshopy, Politics, and Economics (PPE). Studinya dimulai pada September 2013 dan lulus pada tahun 2016.

Di tahun 2019 ia melanjutkan kuliah S2 dan berhasil diterima di dua universitas ternama dunia yaitu Harvard University dan Stanford University.

Sempat bingung ia akhirnya memutuskan untuk kuliah di Stanford University dan lulus pada tahun 2021 dengan gelar ganda untuk jurusan bisnis (M.B.A) dan pendidikan (M.A).

Selain membangun karier di dunia hiburan, ia juga aktif di dunia sosial, politik, dan ekonomi Indonesia, khususnya memberikan dampak langsung terhadap kehidupan anak muda.

Tahun 2015, ia mendampingi PM Inggris, David Cameron saat mengunjungi Jakarta.

Maret 2017, ia ditunjuk sebagai juru bicara melawan perbudakan modern di Istana Wakil Presiden, melalui karyanya ia mengenalkan kepada penggemarnya dengan realitas perbudakan modern dan menggunakan platform media sosialnya untuk mempromosikan hal itu.

Ia juga sempat menjadi pembicara termuda di Forum Ekonomi Global 2015. di tahun 2016 ia dipilih oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Wanita Inspiratif Indonesia.

Maudy Ayunda juga terpilih dalam 30 Under 30 oleh Forbes Indonesia di kategori Art, Style, and Entertainment di tahun 2020 sebagai aktris yang inspirasional, serta masuk dalam "30 Under 30" versi Forbes Asia pada kategori Entertainment & Sports.

Pada Maret 2022, Maudy ditunjuk sebagai juru bicara pemerintah Indonesia untuk presidensi KTT G20 yang diselenggarakan di Bali pada November 2022.

Kemudian yang terbaru ini adalah Maudy Ayunda menikah dengan Jesse Jiseok Choi, seorang pengusaha keturunan Korea berkebangsaan Amerika Serikat.

Jesse memutuskan menetap di Indonesia sejak akhir 2021 dan menjadi mualaf pada Maret 2022. Akad nikah keduanya berlangsung pada 22 Mei 2022 di kediaman Maudy Ayunda yang terletak di Cilandak Barat, Cilndak, Jakarta Selatan.