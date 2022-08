JAKARTA - Bagi sebagian orang, kuliah mungkin merupakan suatu impian yang tidak bisa tercapai. Hal ini berkaitan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

Namun, ada beberapa negara yang memberikan kuliah gratis, tanpa beasiswa. Beberapa di antaranya juga memberikan perkuliahan gratis untuk mahasiswa asing.

Berikut merupakan daftar negara yang mahasiswanya tidak perlu beasiswa, namun tetap dapat kuliah secara gratis.

1. Finlandia

Dilansir dari laman futurepolicy.org, pendidikan memang sudah menjadi prioritas utama di negara Finlandia.

Penyelenggaraan pendidikan di sana memiliki prinsip untuk memberikan semua orang hak pendidikan yang sama dan berkualitas. Oleh karena itu tanpa memandang asal etnis, usia, kekayaan, bahasa, serta asal seseorang, pemerintah Finlandia akan menjamin kesempatan yang sama dalam belajar.

Tidak berhenti di situ saja, di dalam Undang-Undang mereka diatur juga mengenai pendidikan gratis dari jenjang pra-sekolah hingga perguruan tinggi.

Tak heran apabila tingkat kesejahteraan masyarakat Finlandia tergolong tertinggi di dunia.

Bagi mahasiswa asing, pemerintah negara ini juga sudah memikirkan kenyamanan belajar mahasiswa asing.

Di sana telah disediakan banyak program studi yang menggunakan bahasa Inggris dalam belajar-mengajar.

Hal ini akan mempermudahkan mahasiswa asing dalam menempuh pendidikan di negara Finlandia.

Dalam beberapa tahun belakangan ini dicanangkan reformasi pendidikan. Reformasi ini akan berkaitan untuk meningkatkan pendidikan dan mencapai tujuan tertentu.

Tujuan tersebut melingkupi upaya untuk mengembangkan sekolah sebagai komunitas belajar, menekankan kegembiraan belajar dan suasana kolaboratif, serta mempromosikan otonomi siswa dalam belajar dan kehidupan sekolah.

Bagi kalian yang berminat melanjutkan jenjang perkuliahan ke negara ini terdapat nama-nama universitas berkualitas yang dapat dipilih.

Di antaranya adalah Universitas Helsinki, Universitas Aalto, Universitas Turku, Universitas Oulu, dan Universitas LUT.





2. Norwegia

Negara selanjutnya adalah Norwegia. Sama dengan Finlandia, negara ini juga memegang prinsip bahwa setiap orang harus memiliki akses yang sama ke pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang.

Di Norwegia, universitas negeri sepenuhnya didanai dan mahasiswa tidak perlu mengeluarkan biaya untuk berkuliah di sana.

Satu-satunya biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa adalah biaya hidup pribadi. Mungkin akan ada pertanyaan mengenai dari mana pendanaan tenaga kerja dan biaya perawatan gedung diperoleh.

Dana tersebut sudah menjadi tanggungan dari dana publik.

Terdapat banyak pilihan perguruan tinggi bagi mahasiswa yang ingin kuliah gratis di Norwegia.

Di antaranya adalah Nord University, Oslo Metropolitan University, University of Bergen, Western Norway University of Applied Sciences, UiT The Arctic University of Norway, University of Stavanger, dan University of Oslo.

3. Slovenia

Slovenia merupakan negara yang ideal untuk dijadikan pilihan meneruskan studi. Di sana terdapat kebijakan mengenai perkuliahan yang gratis.

Mahasiswa hanya perlu membayar biaya pendaftaran tahunan sebesar 30 Euro dan juga biaya hidup pribadi saja.

Untuk hidup di Slovenia, total biaya hidup yang dikeluarkan dapat sebesar 250-500 Euro per bulannya atau setara dengan RP3,7 - 7,5 juta.

Pengeluaran ini tentunya dapat disesuaikan juga dengan gaya hidup dan pilihan transportasi yang digunakan mahasiswa.

Adapun pilihan universitas dengan biaya kuliah gratis di Slovenia adalah University of Maribor, University of Ljubljana, dan University of Nova Gorica.

4. Jerman

Mereka yang berasal dari Jerman, Eropa, atau bahkan merupakan orang non-Eropa, semuanya dapat belajar di Jerman secara gratis.

Namun perlu pendalaman lagi mengenai makna kata โ€œgratis.โ€ Gratis di sini memiliki artian tidak dikenai biaya kelas sehingga wajib bagi mahasiswa tetap membayar biaya administrasi.

Hal ini hampir berlaku untuk semua program studi di perguruan tinggi negeri. Biaya tersebut umumnya dikenal sebagai kontribusi semester yang dibayarkan di awal semester.

Nominalnya tergantung dari masing-masing universitas, namun biasanya ada pada kisaran antara 150-250 Euro/semester.

Ada banyak perguruan tinggi yang menawarkan pendidikan gratis untuk mahasiswa internasional. Di antaranya adalah Technical University of Munich, Ludwig Maximilian University of Munich, Humboldt University of Berlin, University of Hamburg, Free University of Berlin, RWTH Aachen University, University of Mannheim, dan University of Cologne.

5. Swedia

Sebagian besar universitas di Swedia memberikan pendidikan secara gratis untuk warga negara EU/EEA (Uni Eropa/Area Ekonomi Eropa) dan Swiss.

Sedangkan bagi mahasiswa non EU/EEA ada kewajiban untuk membayar biaya kuliah tergantung dengan universitas dan disiplin ilmu yang dipilih.

Adapun kisaran biaya yang biasanya ditanggungkan adalah sebesar 7500-25500 Euro per tahunnya.

Berikut merupakan kisaran biaya kuliah untuk disiplin ilmu populer di universitas negara Swedia.

- Ilmu Sosial dan Humaniora: 7.500 - 10.300 Euro/tahun

- Teknik, IT, dan Ilmu Pengetahuan Alam: 11.250 - 13.600 Euro/tahun

- Arsitektur dan Desain: 17.800 - 25.300 Euro/tahun

Sedangkan untuk pilihan universitas yang gratis dimasuki oleh mahasiswa asal EU/EAA adalah University of Gothenburg, Jonkoping University, Dalarna University, Lulea University of Technology.