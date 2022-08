MALAYSIA - Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi keynote speaker dalam acara Syarahan Canselor Tuanku Muhriz Ke-5 di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), Selasa (16/8/2022).

Dalam acara tersebut, SBY berkesempatan untuk memberikan kuliah umum bertajuk 'A Better World is Possible' dan menyorot tiga isu kritis dunia.

Menurut SBY, tiga isu kritis ini menghadirkan tantangan bagi masyarakat internasional dewasa ini.

Tiga isu kritis yang dibahas oleh SBY adalah resesi geopolitik, resesi ekonomi, dan perubahan iklim.

“Sebagai mantan kepala negara dan kepala pemerintahan, saya selalu percaya, “Dunia yang Lebih Baik Itu Mungkin” Dunia yang lebih baik adalah mungkin jika semua tantangan itu dapat diatasi dengan tatanan dunia yang efektif, sehat, dan adil,” ungkap SBY.

SBY mengajak negara-negara di dunia untuk membangun kerja sama, saat kekuatan besar, menengah dan kecil berinteraksi atas dasar kesamaan daripada perbedaan.

Dengan pola pikir berwawasan ke depan, dan meninggalkan permainan zero-sum demi pendekatan menang-menang. “Untuk mempromosikan kerjasama geopolitik, kita perlu menutup defisit kepercayaan yang semakin melebar, dan mengembangkan kepercayaan strategis antar negara,” tegas SBY. Kuliah umum ini dihadiri oleh ratusan tamu undangan termasuk dari Indonesia. Tampak hadir Dubes Indonesia untuk Malaysia, Hermono, beserta jajarannya. Turut hadir sejumlah mantan Menteri dan wakil Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu Djoko Suyanto, Hatta Rajasa, Purnomo Yusgiantoro, Dino Patti Djalal, Andi Mallarangeng, serta mahasiswa Indonesia di yang berkuliah di UKM. Selain menyampaikan kuliah umum, dalam kunjungan di Malaysia, SBY juga akan menghadiri santap malam dengan tuan rumah Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz ibni Munawir, yang juga merupakan Canselor UKM. SBY juga akan mengikuti Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI esok harinya, 17 Agustus 2022, di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Termasuk akan diadakan pertandingan persahabatan bola voli antara klub Lavani, juara Proliga 2022 melawan tim dari Malaysia yang akan dilaksanakan pada sore harinya di Shah Alam, Selangor.