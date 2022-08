JAKARTA - Gagasan tentang kutub magnet bumi yang terbalik mungkin terdengar seperti plot sebuah film fiksi ilmiah, namun banyak ilmuwan yang percaya hal itu bisa terjadi kapan saja.

Secara historis, Kutub Utara dan Selatan Bumi telah terbalik setiap 200 ribu hingga 300 ribu tahun.

Namun, dikutip dari Daily Mail, kejadian yang terakhir adalah terjadi sekitar 780 ribu tahun yang lalu, menyebabkan banyak ilmuwan khawatir akan terjadi flip.

Jika magnet flip benar-benar terjadi, beberapa ahli mengklaim jika dapat membuat beberapa bagian Bumi tidak dapat dihuni dengan mematikan jaringan listrik.

Ada sebuah studi baru telah menawarkan kepastian bahwa sangat tidak mungkin kutub magnet Bumi akan terbalik dalam waktu dekat.

Para peneliti dari Universitas Lund telah mengumpulkan data tentang kekuatan medan geomagnetik Bumi yang membentang kembali 9 ribu tahun dan mengatakan tidak ada bukti pembalikan terjadi.

Bumi memiliki inti cair yang ganas yang menghasilkan medan magnet yang mampu mempertahankan planet kita dari angin matahari yang menghancurkan.

Medan pelindung ini membentang ribuan mil ke luar angkasa dan daya magnetnya memengaruhi segalanya, mulai dari aurora hingga jaringan listrik.

Selama 180 tahun terakhir, kekuatan medan magnet bumi telah menurun sekitar 10%.

Namun, sebuah daerah misterius di Atlantik Selatan telah muncul, ketika kekuatan medan geomagnetiknya semakin berkurang dengan cepat.

Daerah ini disebut Anomali Atlantik Selatan dan telah melihat satelit tidak berfungsi di atasnya beberapa kali karena paparan partikel bermuatan tinggi dari matahari.

Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Bumi sedang menuju flip kutub magnet.

Dalam studi baru mereka, tim mulai menguji apakah ini benar-benar terjadi, dengan mempelajari bukti yang membentang kembali 9 ribu tahun.

"Kami telah memetakan perubahan medan magnet bumi selama 9 ribu tahun terakhir, dan anomali seperti yang ada di Atlantik Selatan mungkin merupakan fenomena berulang terkait dengan variasi yang sesuai dalam kekuatan medan magnet bumi", kata Andreas Nilsson, ahli geologi di Universitas Lund.

Tim menganalisis artefak arkeologi yang terbakar, sampel vulkanik dan inti bor sedimen - yang semuanya membawa informasi tentang medan magnet Bumi.

Objek termasuk pot tanah liat bertindak sebagai 'kapsul waktu' dan membawa informasi berharga tentang medan magnet di masa lalu, menurut tim.

Dengan menggunakan instrumen sensitif, para peneliti dapat menciptakan kembali arah dan kekuatan medan magnet bumi di tempat dan waktu tertentu.

"Kami telah mengembangkan teknik pemodelan baru yang menghubungkan pengamatan tidak langsung ini dari periode waktu dan lokasi yang berbeda menjadi satu rekonstruksi global medan magnet selama 9 ribu tahun terakhir", jelas Nilsson.

Yang meyakinkan, model tim menunjukkan bahwa Anomali Atlantik Selatan akan pulih dengan sendirinya dan tidak mungkin memicu pembalikan yang telah diantisipasi beberapa orang.

"Berdasarkan kesamaan dengan anomali yang diciptakan kembali, kami memperkirakan bahwa Anomali Atlantik Selatan mungkin akan hilang dalam 300 tahun ke depan, dan bahwa Bumi tidak menuju pembalikan polaritas", kata Nilsson.

Di masa depan, tim berharap model tersebut dapat digunakan untuk menentukan penanggalan catatan arkeologi dan geologi, dengan membandingkan variasi terukur dan model dalam medan magnet bumi.

Studi ini dilakukan tak lama setelah Daniel Baker, direktur Laboratorium Fisika Atmosfer dan Antariksa di Universitas Colorado, Boulder, memperingatkan bahwa jika pembalikan terjadi, kemungkinan akan membuat beberapa area di planet ini 'tidak dapat dihuni' dengan mematikan jaringan listrik.

Komentarnya dibuat dalam laporan Undark mendalam yang ditulis oleh Alanna Mitchell, yang memiliki buku baru tentang topik berjudul 'The Spinning Magnet: The Electromagnetic Force that Created the Modern World and Could Destroy It'.

"Bahayanya: aliran partikel yang menghancurkan dari matahari, sinar kosmik galaksi, dan sinar ultraviolet B yang ditingkatkan dari lapisan ozon yang rusak akibat radiasi, untuk menyebutkan beberapa kekuatan tak terlihat yang dapat membahayakan atau membunuh makhluk hidup" tulis Mitchell.