MAKASSAR - Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Profesor Dr. Ir Jamaluddin Jompa, MSc., menerima kunjungan dari tim Hankuk University of Foreign Studies - Seoul Campus, Korea Selatan, dalam rangka membahas peluang kerja sama.

Peluang kerja samanya tersebut dalam bidang produksi dan promosi produk inovasi di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (20/7/2022).

Dalam kesempatan itu, Rektor Unhas menyambut baik kerja sama yang akan dilakukan dalam bentuk kolaborasi antara pihak akademik dan industri untuk memperkenalkan atau mempromosikan hasil produk inovasi yang dihasilkan dalam berbagai bidang keilmuan.

“Sebagai kampus PTN-BH yang memiliki kewenangan otonomi, Unhas telah mengembangkan berbagai produk riset yang dihasilkan pada beberapa fakultas melalui kerja sama pihak industri dalam melakukan pengelolaan serta mendukung percepatan hirilisasi produk yang siap ekspor masuk pasar global,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (21/7/2022).

Ia mengatakan akan melakukan koordinasi dan diskusi bersama para dosen tim peneliti terkait, sebagai tindak lanjut dari peluang kerja sama yang akan dilakukan dalam bidang promosi dan pemasaran produk.

Pada kesempatan yang sama Prof Sung Soo Kim, PhD (Division of Environmental and Forest Science Collage of Agriculture and life Sciences, Gyeongsang National University), memperkenalkan produk pengolahan ginseng sebagai hasil riset penelitiannya.

Ia menjelaskan bahwa Unhas adalah salah satu mitra terbaik dalam melakukan kerja sama dalam bidang penelitian guna menghasilkan hasil riset bidang kesehatan dan farmasi. Jenis ginseng yang diperkenalkan oleh pihak Korea adalah Double Wood Panax Ginseng dan serum ginseng. Double Panax Ginseng untuk kesehatan dan serum ginseng untuk kecantikan. Tim Universitas Hankuk, University of Foreign Studies - Seoul Campus berharap pertemuan yang dilakukan bersama pimpinan Unhas dapat dilanjutkan melalui kesepakatan kerja sama. Sehingga lebih lanjut dilakukan diskusi terkait kolaborasi penelitian dan pengembangan dunia usaha bersama perguruan tinggi. Tim University Hankuk dan pengusaha ginseng dari Korea Selatan diantar oleh Dr Munira Hasyim, Ketua Departemen Sastra Indonesia Unhas beserta suaminya Ahmad Rijal. Perkenalan Dr Munira dengan pihak Korea itu ketika Dr Munira menjadi dosen tamu di University Hankuk of Foreign Studies.