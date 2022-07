MALANG - Persyaratan menjadi mahasiswa vokasi Universitas Brawijaya (UB) good looking sempat membuat geger khalayak.

Namun pihak kampus melalui Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya sebenarnya hal itu telah menjadi persyaratan sejak lama masuk, khususnya bagi peminatan perbankan.

"Good Looking maybe is a Good News. Kalau tidak viral karena “Good Looking” mungkin banyak warganet atau masyarakat yang tidak tahu keberadaan Fakultas Vokasi UB, fakultas yang sebenarnya sudah mensyaratkan kriteria “Good Looking” bagi mahasiswa peminatan perbankan semenjak tahun 2012 silam," kata Ketua Prodi Keuangan Perbankan Fakultas Vokasi UB Anisya Sukmawati, pada Rabu (20/7/2022).

Menurut Anisya, Fakultas Vokasi UB sendiri merupakan Fakultas termuda di Universitas Brawijaya, yang baru resmi berdiri secara mandiri sebagai fakultas pada Februari 2022, meskipun sejarahnya sudah cukup panjang dimulai dari tahun 1979.Â

Pada Fakultas Vokasi dijelaskan Anisya memiliki lima Program Studi (Prodi) dengan 15 peminatan antara lain Program sarjana terapan UB (D4) dengan dua program studi yaitu Program Studi Manajemen Perhotelan dan Program Studi Desain Grafis dengan dua peminatan yaitu Minat Desain Komunikasi Visual dan Minat Desain Interior

"Program ahli madya (D3) UB dengan tiga program studi yaitu :Program Studi Administrasi Bisnis (d/h Kesekretariatan), dengan lima peminatan yaitu Minat Business English, Minat Administrasi Perkantoran dan Sekretaris, Minat Administrasi Hukum, Minat Public Relations dan Minat Perpustakaan dan Arsip. Kedua ada Program Studi Keuangan dan Perbankan dengan tiga minat yaitu Minat Perbankan, Minat Perpajakan dan Minat Akuntansi Terapan," terangnya.

"Serta ketiga Program Studi Teknologi Informasi (d/h Teknik Komputer) dengan peminatan yaitu Minat Sistem Informasi, Minat Teknologi Informasi dan Komputer, Minat Business Digital dan E-Commerce dan Minat Film dan Televisi." "Di tahun 2022, Fakultas Vokasi UB bahkan berencana mengajukan lima program studi sarjana terapan baru, yaitu Bisnis Digital, Robotika dan Kecerdasan Artifisial, Bisnis Jasa Makanan Halal, Keuangan dan Manajemen Perbankan, dan Terapi Gigi dan Mulut," tambahnya. Pengembangan pendidikan vokasi di Universitas Brawijaya tak lepas dari keberpihakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pendidikan vokasi yang membuat kian diperhitungkan pasca adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kemendikbud, yang memunculkan direktorat baru yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. "Pendidikan vokasi dan perguruan tinggi vokasi mendapatkan support penuh untuk terus berkembang, karena pendidikan vokasi yang bermutu, dapat adaptif dan selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang membutuhkan sumberdaya manusia yang siap kerja," pungkasnya.