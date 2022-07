SEMARANG - Mahasiswa Universitas Diponegoro kembali meraih prestasi membanggakan, kali ini dipersembahkan oleh Nur Ramadhan dari Prodi Kesehatan Masyarakat tahun 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Undip.

Ia berhasil menjadi juara 1 kategori Kelas J Putra dalam 10th Perisai Diri International Championship Tahun 2022 di Denpasar yang digelar di Bali pada 2-8 Juli 2022 yang lalu.

Dikutip dari laman resmi Undip, kejuaraan ini bertempat di GOR Lila Bhuana, Nur Ramadhan bertanding sebagai perwakilan Perisai Diri Kota Semarang untuk Kontingen Jawa Tengah.

Atas hasil ini membuat Nur Ramadhan berhak mendapatkan medali Emas di kategori kelas J Putra pada Kejuaraan 10th Perisai Diri International Championship Tahun 2022.

Nur Ramadhan mengaku senang atas medali Emas yang ia raih pada kejuaraan tersebut.

“Pasti sangat senang, apalagi ini adalah pertandingan di bobot puncak tertinggi perguruan Perisai Diri dan hanya di selenggarakan 3 tahunan.” ungkap Nur Ramadhan.

Sebelum terpilih menjadi salah satu Kontingen dari Jawa Tengah, Nur Ramadhan harus mengikuti seleksi terlebih dahulu.

“Saya harus mengikuti seleksi di tim Kota Semarang dulu dari perwakilan Undip. Kemudian setelah saya lolos di seleksi Kota Semarang, saya mengikuti seleksi tahap kedua yaitu seleksi di tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan setelah itu terbentuklah tim inti Provinsi Jawa Tengah untuk melaju di Kejuaraan 10th Perisai Diri International Championship Tahun 2022.” jelasnya.

Prestasi yang ia raih tentunya merupakan hasil dari kerja keras dari berbagai latihan yang ia jalani.

“Ada juga persiapan seperti latihan rutin yang terprogram setiap harinya dari latihan pagi dan sore. Untuk menu latihan pagi berupa latihan fisik seperti lari 30-50 menit, lari sprint, melatih daya tahan kekuatan kaki dan tangan. Dan menu latihan sore meliputi teknik untuk pertandingan seperti tendangan, bantingan, dan latihan visual.” tutur Nur Ramadhan.

Kejuaraan 10th Perisai Diri International Championship Tahun 2022 merupakan kompetisi silat tingkat internasional yang digelar oleh organisasi pencak silat Indonesia, Perisai Diri.

Selain itu, kejuaraan ini digelar untuk memfasilitasi atlet dunia untuk berkompetisi memperebutkan piala Presiden RI.

Kejuaran yang bertema “Bersatu Menuju Lebih Baik dan Lebih Kuat/Unite Be Better and Stronger” ini diikuti oleh 607 pesilat dari dalam maupun luar negeri.

Dari luar negeri, kejuaraan ini diikuti pesilat dari Amerika Serikat, Australia, Jepang, Brunei, dan Belanda.

Ke depannya, Nur Ramadhan berencana mengikuti beberapa kejuaraan diantaranya yaitu kejuaraan Indonesia Open pada tanggal 11-18 Agustus 2022 di TMII Jakarta, mewakili Undip dalam Pekan Olahraga Mahasiswa (POM) tingkat Provinsi pada tanggal 01-09 September 2022, dan kejuaraan PORPROV Jawa Tengah pada tanggal 22-27 November 2022.

Lebih lanjut, Nur Ramadhan berpesan kepada generasi muda Undip agar selalu bersemangat dan optimis dalam menggapai prestasi di bidang akademik ataupun di luar bidang akademik.

“Di balik kesuksesan ada proses yang panjang, jadi nikmati prosesnya saja, nanti akan ada hasilnya. Ingat tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah dan tidak ada yang instan untuk hasil yang memuaskan, semangat.” pungkas Nur Ramadhan.