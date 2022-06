JAKARTA – 14 perguruan tinggi di Indonesia berhasil masuk ke dalam pemeringkatan THE Asia University Rankings 2022 yang dirilis lembaga pemeringkatan perguruan tinggi dunia Times Higher Education (THE).

"Hari ini kami telah menerbitkan Asia University Rankings 2022 sebagai institusi terbaik di benua Asia," terang Rankings Editor THE Asia University Rankings 2022, Ellie Bothwell dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/6/2022).

THE Asia University Rankings 2021 menggunakan 13 indikator kinerja yang sama dengan THE World University Rankings yang dipercaya oleh mahasiswa, akademisi, pemimpin universitas, industri, dan pemerintah.

Indikator kinerja THE Asia University Rankings 2021 dikelompokkan menjadi lima bidang. Yakni Teaching (the learning environment), Research (volume, income and reputation), Citations (research influence), International outlook (staff, students and research), dan Industry Income (knowledge transfer).

THE Asia University Rankings menilai perguruan tinggi riset-intensif pada semua misi inti para perguruan tinggi tersebut. Seperti pengajaran, penelitian, transfer pengetahuan, dan pandangan internasional untuk memberikan perbandingan yang paling komprehensif dan seimbang.

Berikut Daftar Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia versi THE Asia University Rankings 2022: 1. Universitas Indonesia (UI): 201-250 2. Institut Teknologi Bandung (ITB): 301-350 3. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI): 351-400 4. Universitas Airlangga (Unair): 401-500 5. Universitas Gadjah Mada (UGM): 401-500 6. Universitas Hasanuddin (Unhas): 401-500 7. Institut Pertanian Bogor (IPB University): 401-500 8. Universitas Sebelas Maret (UNS): 401-500 9. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS): 401-500 10. Telkom University (Tel-U): 401-500 11. Bina Nusantara (Binus University): 501+ 12. Universitas Brawijaya (UB): 501+ 13. Universitas Diponegoro (Undip): 501+ 14. Universitas Padjadjaran (Unpad): 501+