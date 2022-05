JAKARTA - Baru-baru ini tengah viral video di TikTok yang memperlihatkan suasana wisuda di Columbia University, New York, Amerika Serikat.

Video yang diunggah oleh akun TikTok bernama @zamanthesecond ini memperlihatkan bagaimana suasana wisuda yang begitu ramai dan menyenangkan dengan lagu Emprie State of Mind dari JAY-Z berkumandang.

Terlihat para wisudawan-wisudawati yag menggunakan baju toga wisuda berwarna biru muda berkumpul di suatu area kampus yang berupa taman besar dan kompak menari maupun bernyanyi bersama.







Diketahui pengunggah video ini adalah mahasiswa Columbia University asal Indonesia bernama Ahmad Dekatama yang mengambil jurusan Hukum.

"Graduation Vibe in the center of the world" tulis akun @zamanthesecond atau Ahmad Dekatama dalam keterangan videonya tersebut.

Video yang berdurasi 14 detik ini pun mendapatkan respons yang positif hingga ditonton sebanyak 5 juta orang.

Suasana wisuda di Columbia University yang terlihat seru dan menyenangkan karena dirayakan dengan kegembiraan bersama itulah yang menjadi sorotan para netizen.

"aduh seru banget, pen kuliah di nyu deh " tulis akun @FNissa.

"claiming this vibe, nyusul tahun depan" tulis akun @tinkerstar.8.

"Coba aja wisuda disini sesantau itu. btw congrats!" tulis akun @rury maharani.

"Pengeen banget ngerasaain feel kek gini sama temen temen lain" tulis akun Ninda Cyntia.

(bul)