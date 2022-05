JAKARTA - Sebanyak 6 langkah mudah dapatkan beasiswa Erasmus Plus yang perlu diketahui. Saat ini Eropa menjadi salah satu destinasi favorit pelajar asing, termasuk Indonesia untuk menempuh pendidikan tinggi. Apalagi banyak program beasiswa yang ditawarkan untuk berbagai jenjang pendidikan, baik S-1 hingga S-3.

Salah satu program beasiswa tersebut ialah Erasmus Plus (Eramus +). Beasiswa ini merupakan sebuah program kerjasama dan mobilitas dalam bidang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempromosikan Uni Eropa sebagai pusat keunggulan ilmu di dunia.

Beberapa 6 langkah mudah dapatkan beasiswa Erasmus Plus ini terlebih dulu memilih program yang diinginkan. Masing-masing program sudah terdapat daftar universitas yang terdaftar di konsorsium program.

Selain Erasmus plus, Uni Eropa bekerja sama dengan ASEAN juga memberikan 500 beasiswa bagi mahasiswa ASEAN melalui Program EU Support to Higher Education in ASEAN Region (SHARE). Melalui berbagai program beasiswa itu, Uni Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa memberikan lebih dari 1.600 beasiswa setiap tahunnya kepada mahasiswa Indonesia untuk menempuh studi di Eropa.

Berikut 6 langkah mudah dapatkan beasiswa Erasmus Plus sebagai berikut:

1. Lihat program S2 atau S3 yang menawarkan Beasiswa Erasmus+ melalui website resminya

2. Lalu, pilih program studi yang diminati. Setelah itu klik situsnya untuk mencari informasi tentang deskripsi program, persyaratannya, proses pengajuan aplikasi, formulir-formulir dan batas waktu.

3.Setelah itu ajukan aplikasi langsung melalui situs Konsorsium. Nantinya situs ini akan ada seleksi berdasarkan daftar riwayat hidup, prestasi studi dan akademik, motivasi.

4. Konsorsium akan mengusulkan daftar pemohon yang lulus seleksi ke Kantor Pusat Komisi Eropa di Brussels untuk mendapatkan persetujuan terakhir (di akhir bulan Februari)

5.Selanjutnya, Komisi Eropa memberikan persetujuan atas seleksi tersebut dan mengalokasikan hibah umumnya di akhir bulan Maret.

6. Konsorsium akan menyampaikan kepada para pemohon diterima atau tidaknya mereka dalam Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) dan diberi atau tidaknya beasiswa pada bulan Mei. (RIN)