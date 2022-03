JAKARTA - Teknik informatika adalah jurusan yang fokus mempelajari teknologi komputer sebagai solusi masalah pengolahan data dengan proses logika. Saat ini, dengan perkembangan teknologi yang ada dan menjamurnya perusahaan-perusahaan berbasis teknologi, lulusan teknik informatika amat dibutuhkan.

Bahkan prospek kerjanya juga menjanjikan dengan gaji yang fantastis. Berikut ini adalah peluang kerja untuk lulusan teknik informatika.

Programmer

Seorang programmer bertanggung jawab dalam membuat sistem operasi menggunakan bahasa pemrograman (syntax). Bahasa pemrograman ini maksudnya seperti Java, Python, Javascript, dan lain-lain.

Programmer sendiri bermacam-macam, ada yang bertugas mengembangkan situs web, ada programmer aplikasi, ada juga programmer embedded system atau source code system untuk benda-benda elektronik. Gaji programmer cukup tinggi. Apalagi kalau jam terbangnya sudah tinggi, bisa mencapai puluhan juta.

Data Engineer

Data engineer bertanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur data pada sebuah perusahaan. Data yang dimaksud berupa database, pipeline, dan warehouse, ataupun sistem lain untuk merancang data dalam skala besar.

Karena data satu perusahaan bisa sangat besar, makanya data engineer harus membuat fondasi dan memelihara sistem agar dapat digunakan sesuai kebutuhan perusahaan. Gaji seorang data engineer bisa mencapai Rp15 -27 juta.

Game Developer

Game developer adalah sosok yang paling โ€œberjasaโ€ dalam sebuah video game. Profesi ini bertanggung jawab dalam pembuatan video game, mulai dari pembuatan audio, desain grafis, visual, hingga produksi aplikasi.

Seorang game developer akan menciptakan software yang bisa diakses pengguna. Karena itulah, mereka harus paham coding dan programming yang dipelajari di jurusan teknik informatika. Adapun gaji seorang game developer bisa mencapai Rp5 juta, dan ini bisa bertambah seiring banyaknya jam terbang.

IT Consultant

Konsultan IT (informasi dan teknologi) adalah pekerjaan yang membantu mitra, baik perusahaan maupun perorangan, dalam memberikan solusi peningkatan kinerja lewat teknologi. Seorang konsultan IT tidak hanya terlibat dalam perancangan sistem teknologinya saja, tapi juga termasuk marketing, costumer relationship management, hingga manajemen proyek. Gaji seorang konsultan IT berkisar sekitar Rp6 juta hingga 13 juta.

Security Analyst

Seorang security analyst menjadi salah satu posisi penting yang ada dalam perusahaan. Tugasnya untuk melindungi data dan jaringan komputer serta informasi digital dari peretasan, virus, pencurian data. Karena itu, security analyst harus paham etiket seorang hacker untuk mencegah mereka melakukan peretasan. Di Indonesia sendiri, gaji security analyst bisa mencapai puluhan juta.

