JAKARTA - Nilai UTBK ITS menjadi salah satu kunci para pemburu kampus negeri di Surabaya ini agar bisa lulus.

Diikutip dari laman ITS, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) merupakan salah satu universitas sains dan teknologi terbaik di Indonesia. Ide mendirikan ITS dicetuskan oleh Ar. Soendjasmono (wakil ketua Pll Jawa Timur) pada tahun 1954. Gagasan untuk mendirikan universitas teknologi di Jawa Timur disampaikan pada Konferensi PII di Bogor.

Pada tahun 2019, ITS menduduki peringkat 4 universitas terbaik di Indonesia dan dinyatakan sebagai PTN-BH terbaik (peringkat 1) dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran. Di tingkat internasional, ITS menduduki peringkat 3 universitas terbaik di Indonesia versi Times Higher Education (THE WUR) tahun 2019 dan 2020. Apalagi ITS menduduki peringkat 201+ di Asia Pasifik.

ITS membuka Program Sarjana Reguler melalui 4 periode jalur masuk, yaitu SNMPTN, SBMPTN, Seleksi Prestasi, dan Seleksi Kemitraan dan Mandiri. Program ini ditujukan untuk lulusan SMA/SMK/MA/sederajat.

Program Sarjana Reguler ditempuh dalam waktu 4 tahun dengan dengan kewajiban merampungkan pendidikan minimal 144 SKS. Bagi calon mahasiswa dari SMA/SMK/MA/sederajat, ITS juga menawarkan Program Sarjana Terapan (untuk pendidikan vokasi) dan Program Sarjana Internasional (untuk pendidikan akademik bertaraf internasional).

Jika kamu berminat mendaftar ke ITS melalui jalur SBMPTN 2022, maka kamu harus tahu prediksi skor Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dari program studi yang kamu minati. Informasi ini bisa kamu jadikan motivasi untuk bersiap dan memantapkan diri agar mendapatkan skor yang lebih tinggi.

Dikutip dari kanal Youtube Sukses Kuliah, berikut Nilai UTBK tiap program studi yang aman untuk mendaftar SBMPTN ITS. SAINTEK Informatika: 689,33 Teknik Sipil: 674,81 Sistem Informasi: 669,85 Teknik Kimia: 669,82 Teknik Industri: 667,42 Teknik Elektro: 665,03 Arsitektur: 660,33 Teknik Mesin: 659,35 Teknologi Informasi: 659,18 Statistika: 659,15 Teknik Biomedik: 657,05 Teknik Komputer: 653,27 Teknik Fisika: 650,02 Teknik Material: 648,4 Teknik Lingkungan: 648 Teknik Sis. Perkapalan: 646,44 Perencanaan Wilayah dan Kota: 644,58 Matematika: 643,76 Teknik Geofisika: 643,2 Teknik Kelautan: 640,41 Teknik SI. Perkapalan: 635,64 Kimia: 635,54 Teknik Perkapalan: 634,62 Teknik Geomatika: 632,72 Biologi: 631,48 DKV: 631,14 Teknik Transportasi Laut: 624,98 Fisika: 624,08 Desain Interior: 611,9 Desain Produk Industri: 610,73 SOSHUM Manajemen Bisnis: 637,29 Studi Pembangunan: 622,66