PRESTASI membanggakan kembali datang dari salah satu anak bangsa. Adalah Athiya Deviyani, wanita cantik yang diterima kerja di salah satu perusahaan internasional terbesar.

Dikutip dari akun Twitter pribadinya @AthiyaD, (Rabu (16/2/2022) ia mengunggah sebuah foto yang menyatakan bahwa dirinya diterima untuk bergabung di perusahaan Apple.

Isi caption dari foto tersebut, “Excited to announce that I will be joining the Siri Information Intelligence team at @Apple as a machine learning intern this summer! #machinelearning #internship #nlp” tulis Athiya.

Berdasarkan CV yang diunggah beberapa bulan lalu pada akun Twitternya, Athiya memiliki latar belakang pendidikan yang sangat baik. Pada 2017 ia memulai pendidikannya The University of Edinburgh dengan mengambil jurusan BSc (Hons) Artificial Intelligence and Computer Science dan berhasil menyelesaikannya pada 2021 lalu.

Pada saat ini, dirinya pun masih terdaftar sebagai mahasiswi di Carnegie Mellon University di Pittsburgh US, dari 2021 sampai 2023 dengan mengambil MS Artificial Intelligence and Innovation.

Perempuan asal Batam itu juga memiliki pengalaman yang membanggakan. Pasalnya, ia pernah memiliki dua kali kesempatan untuk magang di perusahan ternama dunia, seperti Google. Pada 2019, Ia bergabung dengan program Summer Trainee Engineering Practicum (STEP) Intern. Kemudian, pada 2020, ia bergabung dengan program Software Engineering Intern. Atas prestasi dan kerja kerasnya, kini Athiya mampu mendapat kesempatan untuk bergabung di perusahaan besar berskala internasional, Apple.