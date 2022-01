JAKARTA - Kabar mengenai mahasiswi berprestasi di Indonesia sudah menjadi hal yang lumrah. Namun, perlu diketahui mahasiswi berprestasi tentunya tidak main-main dan memerlukan perjuangan besar.

Perjuangannya untuk bisa menjadi mahasiswi berprestasi tentunya tidak mudah. Sama halnya dengan mahasiswa cantik asal Cirebon bernama Chika Bagja Puspita.

Baru-baru ini ia menjadi perhatian publik setelah ia membagikan kisah keberhasilannya dalam sebuah video singkat yang diunggahnya di akun pribadinya @cikaaaaaja dalam media sosial tiktok.

Chika merupakan mahasiswi jurusan Akuntansi semester 5 dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Ia terkenal sangat aktif berkegiatan baik di dalam maupun di luar kampus meskipun berasal dari perguruan tinggi swasta.

Chika diketahui mempunyai sifat dan kemampuan yang luar biasa. Ia merupakan seorang yang introvert, ambis, dan hiperaktif sehingga tak salah apabila dirinya bisa menjadi mahasiswi berprestasi.

Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa dirinya mempunyai gangguan Bipolar Disorder Type dua. Meskipun begitu, ia nyatanya tetap dapat berhasil dan kini telah menjadi mahasiswi berprestasi yang membanggakan dengan perjuangan yang telah dilakukannya.

Kemudian, dalam video singkat yang diunggahnya, Chika menuliskan beberapa keberhasilan yang sudah digapainya hingga saat ini.

Berikut beberapa keberhasilan yang sudah diperolehnya hingga semester 5.

- Nilai 100% aman

- Mahasiswa terajin

- Mendapat beasiswa

- Pertukaran mahasiswa 5 kampus PTN/PTS terkenal

- Unggahannya masuk dalam feeds Official Instagram Pertukaran Mahasiswa Merdeka

- Keluar pulau dibiayai Kemendikbud

- Belajar di University of London, University of California, dan University of Pennsylvania (Fully Funded)

Sontak unggahannya itu membuat warganet kagum dan bangga. Hingga berita ini dibuat video tersebut telah disukai sebanyak 28,7 ribu like dan ribuan komentar warganet yang merasa kagum atas pencapaiannya.

"MasyaAllah kerennya," tulis salah satu warganet dengan akun @jrrhmwt.

"Keren banget kak, bismillah nular," tulis akun lainnya @rdvlveett_.

"Kakak keren banget si, aku juga akuntansi loh," balas akun lainnya @dhee_28.