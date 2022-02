JAKARTA – Siapa yang tidak ingin mendapatkan pekerjaan sesuai impian? Sebagai langkah awal, Anda harus menyusun resume dan curriculum vitae (CV) ke Human Resources Development (HRD) perusahaan yang diinginkan.

Untuk membantu fresh graduate atau para pencari kerja membuat CV dengan baik dan benar sehingga bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan impian, ITB Career Center menggelar webinar Saturday Lesson “Building the Perfect CV For Your Dream Internship”.

Narasumber webinar yang saat ini menjabat sebagai Head Coach Kinobi, Ken Basoeki, percaya pekerjaan adalah sebuah kesempatan emas bagi semua orang untuk mengenali potensi diri dan terjun ke dunia kerja. Karena itu, Ken membuat Kinobi, sebuah platform digital berbasis career accelerator yang berawal dari Singapura.

Khusus di Indonesia, Kinobi membuka lebih dari 50 kursus untuk membimbing mahasiswa dalam persiapan karier mereka. “Resume dan CV sebagai course of life, di mana perjalanan karier orang sesungguhnya mulai dari perkuliahan dan magang,” ujarnya melansir laman ITB di itb.ac.id, dikutip Rabu (16/2/2022).

Ken mengatakan sebagai kesan pertama dan satu-satunya untuk lolos ke perusahaan yang diminati, perancangan CV yang menggambarkan pengalaman dan prestasi seseorang sangat penting. Alur general pemeriksaan CV banyak dimulai dengan ATS (Applicant Tracking System) screening oleh HR untuk memilah ratusan CV yang disubmisi.

Setelah itu, proses penyaringan dilanjutkan oleh verifikasi oleh HR selama 5-10 detik untuk memilih dokumen yang mudah dibaca serta diisi dengan informasi relevan. CV yang terpilih lalu dibaca lagi secara menyeluruh sebelum HR mengontak kandidat untuk tawaran wawancara. Ia menegaskan, resume harus jelas dan ringkas, dengan format yang sederhana berisi satu halaman. Resume juga harus mudah untuk dibaca dalam waktu kurang lebih 5 detik. Untuk menunjukkan tanda profesionalisme dan kerapihan, resume harus bebas dari kesalahan dan hanya ditulis dengan informasi seperlunya. Untuk membantu mahasiswa mempersiapkan resume dan CV, Ken memperkenalkan Kinobi, portal resume builder yang dapat diakses secara online. Kinobi sudah menyediakan berbagai template sesuai kebutuhan serta sistem skoring untuk mengulas seberapa baiknya CV yang telah dibuat berbasis ATS. “Saya berharap lewat portal ini mahasiswa tidak hanya membuat good resume, tetapi outstanding resume,” ucapnya. Untuk memudahkan penulisan, tiap bagian CV dilengkapi dengan kolom pengisian dengan instruksi jelas dan tip penulisan atas informasi-informasi yang harus dimasukkan. Platform sendiri akan menyusun konten yang diisi ke dalam format CV. Selain relevansi, action-impact oriented CV lebih diminati dan ideal bagi perusahaan. Bentuk bukti tindakan dan dampak pengalaman termasuk prestasi dan usaha dalam bentuk data atau persentase. Informasi kuantitatif ini yang dirangkum dengan jelas dapat digunakan sebagai bahan referensi, perbandingan, pengembangan individu serta keterangan objektivitas terhadap diri sendiri dan lingkungan.