JAKARTA - Masih banyak pihak yang menduga penyebab tingginya angka "pengangguran akademik" perguruan tinggi di Indonesia adalah karena tidak siapnya seorang sarjana akibat salah jurusan saat kuliah.

Hal itu disebabkan pada saat pemilihan jurusan, para mahasiswa ini 'Fomo' atau ikut-ikutan temannya. Setidaknya itulah yang dikatakan Ketua LTMPT (Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi) Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari kepada Okezone.com dalam sebuah diskusi bertema "Kupas Tuntas Seleksi Masuk Kampus Negeri".

"Pilihan program studi itu jadi pesan untuk kawan-kawan calon mahasiswa kalau milih ya yang seneng, jangan ikut kawannya, dipaksa orang tua, tapi kalau betul-betul tidak suka jangan mendaftar, nanti begitu diterima akan jadi masalah." ujarnya.

Selanjutnya dalam kesempatan itu Prof. Ashari mengingatkan kepada calon Mahasiswa agar mencari sebanyak banyaknya informasi mengenai program studi yang akan dipilih.

"Sekarang internet mudah sekali, laman-laman yang menyediakan informasi tentang perkuliahan tentang program studi atau jurusan atau departemen banyak sekali. Sehingga untuk memilih itu yang pertama ya anda lihat senang tidak nanti di sana. Untuk itu makanya cari informasi baca ya." tuturnya.

Tak ketinggalan, Prof.Ashari pun memberikan saran pada calon Mahasiswa sebelum mendaftar pada sebuah program studi.

"Seperti di ITS itu jurusannya berbagai macam, ada teknologi, bisnis, desain dan paket studi pembangunan. Bagaimana di dalamnya? anda masuklah ke websitenya perguruan tinggi itu, coba dilihat di sana selalu ada informasi termasuk harga kos-kosan, Dari situ anda akan tahu ini yang paling cocok, oh ya wis ini yang paling cocok." jelas Rektor ITS tersebut.

Peran LTMPT di Kampus Merdeka

Dalam diskusi nya Prof. Ashari juga menjelaskan bahwa LTMPT tidak masuk ke Kampus Merdeka melainkan hanya sebagai wadah untuk menyiapkan para calon mahasiswa masuk ke perguruan tinggi.

"LTMPT hanya menyiapkan adik-adik ini untuk masuk ke perguruan tinggi, perguruan tingginya dapat calon-calon yang terbaik terus adik-adik juga mendapatkan perguruan tinggi yang sesuai dengan bidang yang sesuai di dalamnya, nanti Merdeka Belajar ada di dalamnya, setelah di dalam kampus langsung belajar jadi LTMPT tidak menyentuh ke sana," pungkasnya.