JAKARTA - Sepuluh tokoh inspiratif tanah air ini diketahui memiliki meraih prestasi dunia. Tak heran prestasi mereka juga sudah diakui di kancah dunia.

Mereka berhasil mengharumkan nama Indonesia di jagat internasional lewat karya masing-masing dari berbagai macam bidang. Tidak hanya olahraga, namun juga di bidang teknologi hingga berhasil menemukan kandidat vaksin Covid-19 yang masih melanda dunia sampai saat ini.

Mengutip dari laman Ruang Guru di ruangguru.com, berikut ini beberapa tokoh inspiratif dari negeri kita tercinta yang berprestasi di dunia internasional.

1. Ario Anindito

Ario Anindito adalah komikus asal Bandung yang pada 2020 lalu, ditunjuk untuk mengerjakan proyek komik Marvel, “Star Wars: The High Republic”. Komik ini mengambil latar belakang ratusan tahun sebelum film “Star Wars: Episode I”, yakni sebelum ada keluarga Skywalker.

Ini bukan pertama kalinya Ario terlibat dalam pembuatan komik Star Wars produksi Marvel. Sebelumnya, Ario pernah menggarap komik bertajuk “Star Wars Annual”, tepatnya pada tahun 2015.

Pada project komik Star Wars kali ini, Ario berperan sebagai co-creator, yang bertanggung jawab untuk mendesain karakter-karakter dan planet baru dalam Star Wars.

2. Novalia Pishesha

Novalia Pishesha adalah seorang junior fellow atau peneliti junior di Society of Fellows, Universitas Harvard, yang berhasil menemukan kandidat baru vaksin Covid-19 pada 2021 lalu.

Kandidat vaksin baru yang ia temukan ini lebih kompatibel dengan teknologi yang ada di Indonesia. Selain itu, kandidat vaksin ini juga lebih murah dan mudah untuk diproduksi, serta lebih mudah untuk didistribusikan.

Pada awal November 2021 lalu, Novalia menerbitkan jurnal ilmiah mengenai kandidat vaksin COVID-19 berbasis protein yang ia kembangkan pada jurnal PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America).

Ia beserta timnya mengujicobakan vaksin yang dapat menyasar langsung sel-sel penyaji antigen (antigen-presenting cells/APCs) tersebut terhadap tikus muda dan tua. Hasilnya, metode tersebut dapat memicu kekebalan tubuh tikus terhadap SARS-CoV-2 dan variannya.

3. Griselda Sastrawinata

Griselda Sastrawinata merupakan wanita asal Indonesia yang sukses menjadi animator. Salah satu karyanya yang paling dikenal adalah Shrek. Griselda terlibat dalam penciptaan beberapa tokoh karakter dalam film Shrek ini.

Setelah sebelumnya bekerja di Dreamworks, Griselda saat ini sukses bekerja di Walt Disney Studios. Griselda dipercaya sebagai salah satu visual development artist dalam film animasi Disney bertajuk “Moana”.

Selain itu, Griselda juga terlibat dalam film animasi Disney lainnya yakni Frozen 2. Di Frozen 2, ia dipercaya untuk mendesain kostum Anna, karakter utama, serta kostum untuk karakter lainnya.

4. Adi Utarini

Adi Utarini adalah seorang pengajar dan peneliti berkebangsaan Indonesia. Beliau merupakan peneliti dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pada Desember 2020 lalu, Adi Utarini meraih penghargaan 10 peneliti paling berpengaruh di dunia oleh jurnal ilmiah Nature atas penelitiannya tentang pengurangan demam berdarah dengue melalui intervensi nyamuk ber-Wolbachia di Yogyakarta.

Selain itu, pada tahun 2021 lalu, Adi Utarini juga berhasil meraih prestasi membanggakan lainnya. Nama Utarini masuk ke dalam jajaran Time 100, yakni daftar 100 Orang Paling Berpengaruh versi majalah Time.

5. Joey Alexander Sila

Joey Alexander merupakan seorang pianis cilik berbakat yang telah berhasil menorehkan prestasinya di dunia internasional. Di umurnya yang baru 10 tahun, ia sudah mahir memainkan tuts piano dengan indahnya hingga berhasil menarik perhatian dunia.

Joey juga ramai diberitakan oleh media internasional, khususnya dalam media musik, sebagai prodigy alias anak ajaib. Joey berhasil menang pada Grand Prix 1st International Festival Contest of Jazz Improvisation Skill yang diselenggarakan pada 5-8 Juni 2013 di Odessa, Ukraina.

Sebagai peserta termuda, Joey berhasil mengungguli 43 peserta lainnya dari berbagai belahan dunia. Atas prestasinya, Joey dihadiahi tur keliling Eropa dan kontrak rekaman album.

6. Mischka Aoki dan Devon Kei

Mischka Aoki dan Devon Kei merupakan kakak-beradik yang berhasil memenangkan olimpiade matematika tingkat dunia mewakili Indonesia. Mereka merupakan anak dari desainer Indonesia bernama Winnie Aoki, yang sering mendesain baju anak seleb Hollywood.

Mischka-Devon berhasil mendapatkan Diamond Medal (Devon Kei) dan Silver Medal (Mischka Aoki) dari International World Mathematics Invitational WMI 2021 untuk Indonesia.

Atas prestasi ini, mereka mendapat apresiasi dari Mendikbudristek dalam unggahan pada akun Instagram resminya. Kemenangan yang mereka peroleh tersebut menginspirasi banyak siswa untuk tetap optimis meskipun di tengah pandemi. Capaian ini pun sekaligus menjadi hadiah untuk hari kemerdekaan RI yang ke-76 lalu.

7. Pierre Coffin

Kamu pasti tahu Minions, kan? makhluk lucu berwarna kuning ini memang sangat terkenal hingga figur-figur karakter ini bisa kita dapatkan di mana pun dalam berbagai macam bentuk. Misalnya seperti boneka, gantungan kunci, tas, dan masih banyak lagi.

Karakter yang sangat populer tersebut ternyata ‘dilahirkan’ oleh seorang arsitek berdarah Indonesia bernama Pierre Coffin.Pierre Coffin merupakan putra dari seorang penulis ternama Indonesia bernama NH Dini.

Kesuksesannya ini membuat Pierre Coffin dapat bekerja sama dengan selebriti Hollywood ternama dalam proyek film lainnya. Coba deh, tonton film Minions dan cari tahu di adegan mana karakter Minions mengucapkan kata “Terima Kasih”.

8. Christiawan Lie

Komikus asal Indonesia yang lebih dikenal dengan nama Chris Lie ini merupakan seorang komikus kelas dunia. Ia merupakan salah satu ilustrator komik terkenal seperti GI Joe dan Transformer.

Chris Lie juga menciptakan komik hasil karyanya sendiri yang berjudul Return of the Labyrinth yang kemudian diterbitkan oleh Tokyopop. Pada edisi awal terbitnya komik ini, Return of the Labyrinth berhasil menduduki posisi keempat komik terlaris di Amerika dan mampu bersaing dengan komik Naruto.

9. Chris Lesmana

Siapa yang tidak tahu merek mobil Volkswagen atau VW? Merek asal Jerman ini ternyata mempercayakan desain VW New Beetle yang biasa kita kenal dengan nama mobil kodok kepada salah satu anak muda Indonesia bernama Chris Lesmana.

Karya desain mobil VW lainnya yang dibuat oleh Chris adalah VW Up! yang meraih penghargaan World Car of The Year pada tahun 2012 dan VW Golf. Desain karya Chris sekarang sudah terdaftar dalam lembaga paten Amerika Serikat pada tahun 2008. Saat ini, Chris telah menduduki posisi sebagai Desainer Senior di Volkswagen AG, Jerman.

10. Greysia Polii dan Apriyani Rahayu

Siapa yang tidak kenal dengan duo ganda putri ini? Greysia Polii dan Apriani Rahayu yang biasa disebut sebagai Greysia-Apri ini adalah atlet bulu tangkis ganda putri Indonesia yang berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade Tokyo 2020 lalu.

Greysia sendiri merupakan atlet berdarah Minahasa yang merupakan putri dari pasangan Willy Polii dan Evie Pakasi. Greysia mulai bergabung di tim Piala Uber Indonesia sejak tahun 2004 dan juga tahun 2008.

Sementara itu, Apri merupakan pebulutangkis Indonesia spesialis ganda putri dan ganda campuran ketika junior. Lalu, di level senior, Apri menjadi pebulutangkis spesialis ganda putri.

Greysia-Apri saat ini merupakan juara bertahan Olimpiade setelah mereka memenangkan nomor ganda putri pada Olimpiade Musim Panas 2020.

Mereka menjadi atlet putri asal Indonesia ketiga dan keempat yang berhasil memenangkan medali emas dalam ajang Olimpiade setelah Susi Susanti pada tahun 1992 dan Lilyana Natsir pada tahun 2016.