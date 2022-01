JAKARTA - Baru-baru sebuah video singkat yang beredar di media sosial menjadi perhatian publik setelah memperlihatkan sebuah circle pertemanan seorang mahasiswa berhasil melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Video singkat tersebut diketahui merupakan video yang diunggah oleh salah satu alumni Universitas Indonesia dalam akun tiktok miliknya @shimemachi.

Dalam video tersebut memperlihatkan circle yang diketahui telah ada sejak 2016 itu beranggotakan dua pria dan lima wanita yang merupakan lulusan Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada.

Seluruh anggota circle tersebut berhasil melanjutkan kuliah di luar negeri seperti Harvard, University Of Oxford, The University Of Tokyo, University Of Cambridge, Columbia University, Harvard and Penn Medicine.

Terdapat pula keterangan yang dituliskan pemilik akun dalam video tersebut.

"Circa 2016. Dipertemukan oleh pendidikan, dipisahkan mengejar impian," tulisnya.

Circle ini dinilai warganet menjadi salah satu circle yang perlu di contoh. Bagaimana tidak? Hampir seluruh anggota circle berhasil melanjutkan pendidikan di luar negeri terutama di kampus ternama dunia.

Hingga berita ini dibuat, video itu telah disukai oleh warganet sebanyak 180,7K dan ribuan komentar. Banyak yang berkomentar positif dan kagum antaran circle ini bisa menjadi contoh bagi generasi muda agar semangat menempuh pendidikan. "Wah circlenya gak main-main anak UGM sama UI, terus lanjut kampus top dunia semua," tulis salah satu warganet dengan akun @sayabolobolo0. "Satu circle pada keren semua heran," tulis akun lainnya @divaaulll. "Selalu salut dan suka sama orang-orang pintar kaya gini," balas akun @inibukanalip.