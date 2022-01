JAKARTA - Menjadi seorang ilmuwan terkenal, tidak selamanya mujur. Banyak rintangan yang harus dihadapi sebelum mendapatkan gelar itu. Mulai dari diremehkan hingga harus gagal berkali-kali. Berikut 3 ilmuwan di dunia yang pernah gagal dan diremehkan oleh orang sekitarnya.

1. Thomas Alva Edison

Thomas Alva Edison lahir pada 11 Februari 1847 di Milan, Ohio. Diketahui, dulu Edison belajar hanya beberapa pekan di sekolah hingga akhirnya ia belajar melalui didikan sang ibu. Saat itu, guru Edison menganggap Edison adalah murid yang sering tertinggal, tidak pintar, dan dianggap tak berbakat.

Selama diajari ibunya, pendidikan Edison didapatkan dari buku School of Natural Philosophy karya RG Parker dan The Cooper Union for the Advancement of Science and Art.

Berkat ketekunannya dalam membaca buku dan bereksperimen, Edison mampu menciptakan berbagai penemuan baru. Beberapa penemuannya adalah lampu pijar, generator listrik, perekam suara. Di balik penemuannya itu pun, Edison harus mengalami kegagalan setidaknya 9.000 kali dalam percobaannya. Hal tersebut tercatat dalam 'Intellectual Ventures'.

2. Isaac Newton Sir Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematika, dan astronom. Sebelum menjadi penemu hukum newton, pria kelahiran 4 Januari 1643 ini sempat mengalami beberapa keterpurukan. Saat Newton belajar di King’s School, Grantham, ia tidak bisa belajar dengan baik dan dianggap bodoh oleh teman-temannya. Ia diejek dan dipukuli oleh temannya lantaran memiliki tubuh lebih besar. Hal tersebut membuat Newton semakin bangkit dan membuktikan kesuksesannya. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan Hukum Gravitasi yang sangat fenomenal hingga saat ini. 3. Albert Einstein Einstein diketahui lahir di Ulm, Wurttemberg, Jerman pada 14 Maret 1879 dan meninggal di Amerika Serikat. Saat kecil, Einstein pernah dikucilkan karena dianggap cacat mental dan tidak bisa bersekolah secara normal. Pada saat itu banyak orang menyuruh Einstein untuk berhenti sekolah lantaran dianggap tidak bisa apa-apa sampai ia tua kelak. Tak hanya itu, Einstein pernah gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi dan akhirnya masuk ke perguruan tinggi setelah satu tahun. Ternyata, keterbatasannya itu tak menyiutkan pemikiran Einstein. Terbukti pada usia 16 tahun, Einstein mulai melakukan eksperimen pemikirannya tentang teori relativitas. Kini teori relativitasnya telah dipergunakan oleh banyak orang untuk menciptakan teknologi dan produksi nuklir. *Dilansir dari berbagai sumber Pratitis Nur Kanariyati/Litbang MPI